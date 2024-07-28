كامالا هاريس ودونالد ترامب.. تغير كبير في المشهد الانتخابي بأمريكا بعد انسحاب بايدن

الشارقة - اميمة ياسر -

بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن خروجه من سباق الرئاسة الأمريكية، تغير المشهد الانتخابي بأكمله.

وقبل انسحاب بايدن، أظهرت استطلاعات الرأي تقدم الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب بفارق كبير عن بايدن، إلا أن دخول نائبة الأخير كامالا هاريس على خط المواجهة بعد ترشحها قلب استطلاعات الرأي رأسا على عقب، وفقا لما ذكرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

وقالت المجلة إن ترشح كامالا هاريس أحدث هزة في سباق البيت الأبيض، وأضعف الزخم الذي كان من الممكن أن يتوقعه ترامب من مؤتمر الحزب الجمهوري ومحاولة الاغتيال التي سبقته.

وبالرغم من أن استطلاعات الرأي التي أظهرت تقدم ترامب على الرئيس جو بايدن بعد مناظرتهما الشهر الماضي، إلا أن هذه الميزة تبخرت إلى حد كبير ضد هاريس في الجولة الجديدة من الاستطلاعات الحديثة.

وكشفت استطلاعات الرأي الجديدة عن تغير المشهد منذ انسحاب بايدن يوم الأحد الماضي. فعلى مدى أشهر، بدا أن المنافسة محسومة، وكان الفارق المتواضع الذي حققه بايدن قبل المناظرة يهدد بالتراجع أكثر.. ولكن هذا تغير الآن.

ولا يزال ترامب يحتفظ بتفوق ضئيل على كامالا هاريس، إلا أن السباق أصبح الآن متقاربًا، وهو ما لم يكن الحال بالنسبة لمنافسة بايدن ضد ترامب بعد المناظرة.

وهذا الأسبوع فقط، تمثل استطلاعات الرأي الجديدة من صحيفة نيويورك تايمز/كلية سيينا (ترامب +1 على هاريس)، وصحيفة وول ستريت جورنال (ترامب +2) و"سي إن إن" (ترامب +3) تشديدًا من تقدم ترامب بفارق 6 نقاط في جميع استطلاعات الرأي الثلاثة التي أعقبت المناظرة.

وأفادت "بوليتيكو" بأن ترامب بات يُنظَر إليه الآن بشكل مختلف عما كان عليه قبل محاولة الاغتيال. وعلى نحو مماثل، تُظهِر الجداول المتقاطعة كيف نجحت هاريس في سد الفجوة بينها وبين المرشح الجمهوري، حيث حققت أداءً أقوى مع المجموعات الديمقراطية التقليدية التي كان بايدن متأخرًا بينها بشكل سيئ.

وأشارت المجلة إلى أن هاريس بدأت في إعادة بناء تحالف ديمقراطي أكثر تقليدية، كما أحدث تغيير مرشح الحزب الديمقراطي من بايدن إلى هاريس (بنسبة كبيرة) صدى بين الناخبين، وأدى، في البداية على الأقل، إلى استعادة الأنماط الديموغرافية التقليدية.

وطالما كان بايدن، قبل انسحابه، يكافح من أجل الحفاظ على عناصر رئيسية من القاعدة الديمقراطية؛ فقد تآكل دعمه بشكل كبير بين الناخبين الشباب، والناخبين السود، والناخبين اللاتينيين، وغيرهم من المؤيدين الموثوق بهم للمرشحين الديمقراطيين، بمن فيهم بايدن نفسه في انتخابات 2020.

وأكدت "بوليتيكو" أن كامالا هاريس نجحت في إعادة بعض هؤلاء الناخبين إلى صفوفها، ففي استطلاع نيويورك تايمز/سيينا، على سبيل المثال، كانت نتائجها أقوى من نتائج بايدن طوال العام بين الناخبين الشباب والناخبين من ذوي البشرة الملونة، في حين كانت في الغالب مواكبة لنتائج بايدن بين الناخبين الأكبر سنا والناخبين البيض، حيث كانت أرقامه أكثر ديمومة.

ولدى هاريس مسارات أكثر للحصول على 270 صوتًا في المجمع الانتخابي تحتاجها لفتح أبواب البيت الأبيض أمامها، مقارنة بالرئيس جو بايدن.

وتعمل كامالا هاريس على خلق المزيد من المسارات المحتملة للوصول إلى البيت الأبيض.

بالنسبة لبايدن، بدا الأمر وكأن الانتخابات ستكون إما في حزام الصدأ أو في حالة من الفوضى، لكن الأرقام الأقوى التي حققها هاريس بين الناخبين السود واللاتينيين يمكن أن تترجم إلى آفاق أفضل في بعض "ولايات حزام الشمس" حيث كان متأخرًا كثيرًا عن ترامب في ولايات: أريزونا وجورجيا ونيفادا وكارولاينا الشمالية.

وعلى الرغم من التقدم في استطلاعات الرأي، إلا أن هاريس تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لمواكبة ترامب، ولكن لديها بالفعل خيارات أكثر من تلك التي كانت متاحة لبايدن.

وبغض النظر عن أن ترامب أصبح أكثر شعبية من أي وقت مضى خلال السنوات الأربع الماضية، إلا أن سيطرة هاريس على الأنباء بترشحها خلفا لبايدن ربما أضعفت أي ارتفاع في شعبية ترامب في استطلاعات الرأي بعد محاولة الاغتيال ومؤتمر الأسبوع الماضي، لا يزال هناك دليل على حدوث ذلك في تقييمات شعبية الرئيس السابق.