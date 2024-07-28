المرشد الإيراني: استماع الكونجرس للمجرم نتنياهو عار كبير

ياسر رشاد - القاهرة - وصف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي استماع الكونغرس الأمريكي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "عار كبير"، مؤكداً أن هذا يعكس انحياز الولايات المتحدة التام للسياسات الإسرائيلية العدوانية.

وقال خامنئي في خطاب ألقاه اثناء مراسم تنصيب مسعود بزشكيان رئيسا لإيران : "إنه عار كبير على الكونغرس الأمريكي الذي استمع قبل أيام إلى المجرم نتنياهو. هذا الفعل يظهر الوجه الحقيقي للولايات المتحدة ودعمها المستمر للظلم والعدوان."

وأضاف المرشد الأعلى أن نتنياهو مجرم حرب ارتكب العديد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، وأن منحه منصة للتحدث أمام الكونغرس يعكس عدم احترام الولايات المتحدة للقيم الإنسانية والعدالة.

وأكد خامنئي أن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ستستمر حتى تحقيق النصر، داعياً الدول الإسلامية والمجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه السياسات الإسرائيلية العدوانية والداعمين لها. وقال: "على الأمة الإسلامية وكل أحرار العالم أن يدينوا هذه الخطوة الأمريكية وأن يدعموا حق الشعوب في الحرية والاستقلال."

المرشد الإيراني: قوة المقاومة تتعاظم والعدو الصهيوني برغم كل المساعدات لم يتمكن من كسر هذه القوة

أكد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن قوة المقاومة في المنطقة تتعاظم يوماً بعد يوم، مشيرًا إلى أن العدو الصهيوني، رغم كل المساعدات التي يتلقاها، لم يتمكن من كسر هذه القوة المتنامية.

وقال خامنئي في كلمة ألقاها أمام حشد من قادة الحرس الثوري: "قوة المقاومة تتعاظم باستمرار، والعدو الصهيوني برغم كل الدعم والمساعدات التي يحصل عليها، لم يتمكن من كسر إرادة المقاومة ولا من إضعافها."

وأضاف المرشد الأعلى أن المقاومة تمثل رمز الصمود والتحدي ضد الاحتلال والظلم، مؤكدًا أن الدعم الإيراني للمقاومة سيستمر حتى تحقيق النصر الكامل. وأشار إلى أن الكيان الصهيوني بات يدرك أنه غير قادر على مواجهة هذه القوة المتعاظمة التي أصبحت مصدر قلق كبير له.

ودعا خامنئي شعوب المنطقة إلى التكاتف والوقوف صفاً واحداً في وجه العدوان والاحتلال، مشدداً على أهمية الوحدة والتضامن بين الدول الإسلامية لدعم المقاومة وتحقيق السلام والعدالة.