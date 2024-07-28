الخارجية الإسرائيلية: مجزرة مجدل شمس تشكل تجاوزًا لجميع الخطوط الحمراء من قبل حزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليؤور بن دور، أن المجزرة التي وقعت في مجدل شمس تشكل تجاوزًا لجميع الخطوط الحمراء من قبل حزب الله، محملًا الحزب المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم الدموي.

وقال بن دور في تصريح لوسائل الإعلام: "مجزرة مجدل شمس تشكل تجاوزًا خطيرًا لجميع الخطوط الحمراء من قبل حزب الله. هذا الهجوم البشع يعكس الوجه الحقيقي للحزب كمنظمة إرهابية لا تتوانى عن استهداف المدنيين الأبرياء."

وأضاف المتحدث أن إسرائيل لن تتهاون في الرد على هذا الهجوم وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها وردع أي تهديدات مستقبلية. وأكد بن دور أن المجتمع الدولي يجب أن يدين بشدة هذه الأعمال الإجرامية ويدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأشار بن دور إلى أن إسرائيل ستواصل التنسيق مع شركائها الدوليين لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه المجزرة، داعيًا إلى زيادة الضغوط على حزب الله والدول الداعمة له لوقف أعمال العنف والإرهاب.

اعلام عبرى : هبوط حاد في أسعار الأسهم بالبورصة الإسرائيلية وسط مخاوف من اندلاع حرب في الشمال

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن البورصة الإسرائيلية شهدت هبوطًا حادًا في أسعار الأسهم، وسط تزايد المخاوف من اندلاع حرب في الشمال. وأشارت القناة إلى أن هذه المخاوف تأتي في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله على الحدود الشمالية.

وقالت القناة: "تعاني البورصة الإسرائيلية من تراجع كبير في أسعار الأسهم، حيث يعزو الخبراء هذا الهبوط إلى حالة القلق المتزايدة بشأن احتمال اندلاع حرب في الشمال."

وأوضحت القناة أن المستثمرين بدأوا في بيع الأسهم خوفًا من تأثيرات أي تصعيد عسكري محتمل على الاقتصاد الإسرائيلي، ما أدى إلى انخفاض مؤشرات السوق بشكل ملحوظ. وأشارت إلى أن القطاعات الأكثر تضررًا شملت الشركات الدفاعية والتكنولوجية والعقارية.

وأضافت القناة أن الحكومة الإسرائيلية تعكف على تقييم الوضع الأمني واتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة المخاوف وضمان استقرار الأسواق المالية. وفي هذا السياق، دعا مسؤولون اقتصاديون إلى ضرورة تعزيز الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي من خلال اتخاذ إجراءات احترازية والتواصل المستمر مع المستثمرين.

القناة 12 الإسرائيلية: أنباء عن قتال عنيف في خان يونس بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حماس

أفادت القناة 12 الإسرائيلية باندلاع قتال عنيف في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي وعناصر من حركة حماس. وذكرت القناة أن الاشتباكات جاءت في إطار عملية عسكرية ينفذها الجيش الإسرائيلي في المنطقة.

ونشرت القناة العبرية ، ان مدينة خان يونس تشهد اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومسلحين من حماس. العملية العسكرية تهدف إلى القضاء على مواقع تابعة للحركة في المنطقة."

وأضافت القناة أن الجيش الإسرائيلي يستخدم مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والطائرات الحربية في هذه الاشتباكات، مشيرة إلى أن هناك تقارير عن سقوط ضحايا من الجانبين. وذكرت أن القوات الإسرائيلية تواجه مقاومة شديدة من قبل عناصر حماس الذين يتحصنون في مناطق مأهولة بالسكان.