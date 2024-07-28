إعلام عبري: سكان مجدل شمس يهاجمون أعضاء حزب الليكود

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن مجموعة من سكان مجدل شمس هاجموا أعضاء من حزب الليكود أثناء مشاركتهم في تشييع ضحايا الهجوم الذي وقع امس في البلدة.

وأوضحت القناة أن الاشتباكات اندلعت عندما بدأ عدد من السكان الغاضبين في التعبير عن استيائهم من سياسات الحكومة تجاه الأوضاع الأمنية في المنطقة، مما أدى إلى مواجهات مع أعضاء الحزب الذين حضروا للتعبير عن تضامنهم مع العائلات الثكلى.

وأضافت القناة أن قوات الشرطة تدخلت بسرعة لفض الاشتباكات وضمان سلامة المشاركين في الجنازة، مشيرة إلى أن الحادث يعكس التوترات المتزايدة بين السكان المحليين والقيادة السياسية في البلاد.

وقال أحد سكان مجدل شمس للقناة: "نحن نعيش تحت تهديد دائم، والحكومة لا تفعل ما يكفي لحمايتنا ، فى حضور أعضاء حزب الليكود هنا اليوم يعتبر استهزاءً بمعاناتنا."

وفي تعليق على الحادث، أصدر حزب الليكود بياناً يدين فيه العنف ويؤكد على التزامه بدعم سكان المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار لهم. وقال البيان: "نحن نتفهم غضب المستوطنين بمجدل الشمس ونعمل جاهدين على تحسين الأوضاع الأمنية .

هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 6 مواطنين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6 مواطنين فلسطينيين في عمليات دهم وتفتيش نفذتها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وأفادت الهيئة في بيان لها أن الاعتقالات تركزت في مدن رام الله، نابلس، والخليل، حيث داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين واعتقلت 6 أشخاص، بينهم شبان وأسرى محررون. وأضاف البيان أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن حملة مستمرة تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن عمليات الدهم والتفتيش تمت بوحشية، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية المنازل في ساعات الفجر الأولى، وعبثت بمحتوياتها قبل أن تقوم باعتقال المواطنين واقتيادهم إلى مراكز التحقيق.

وأشار النادي إلى أن سياسة الاعتقالات التي ينتهجها الاحتلال تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وترهيبه، مضيفاً أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وطالبت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

جون كيربي: لا تزال إسرائيل تواجه تهديدات خطيرة لأمنها وسنواصل دعم جهود إنهاء الهجمات الرهيبة على طول الخط الأزرق

صرّح جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن إسرائيل لا تزال تواجه تهديدات خطيرة لأمنها، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بدعم جهود إنهاء الهجمات على طول الخط الأزرق.

وقال كيربي في تصريح لشبكة سي إن إن: "لا تزال إسرائيل تواجه تهديدات خطيرة لأمنها وسلامة مواطنيها. سنواصل دعم جهود إنهاء الهجمات الرهيبة على طول الخط الأزرق وضمان استقرار المنطقة."

وأضاف كيربي أن الإدارة الأمريكية تدين بشدة الهجمات التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين وتعتبرها انتهاكًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع حلفائها وشركائها في المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار.

وأكد كيربي أن واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الإرهابية، مشدداً على أهمية الحلول الدبلوماسية والسياسية لتحقيق سلام دائم في المنطقة. وقال: "نحن ملتزمون بالعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق سلام دائم وعادل يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة."

يديعوت أحرونوت: رئيس الموساد يصل إلى روما للمشاركة في المباحثات بشأن صفقة التبادل

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن رئيس الموساد، دافيد برنياع ، وصل إلى روما للمشاركة في المباحثات الجارية حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وقالت الصحيفة إن زيارة بارنيا إلى روما تأتي في إطار جهود مكثفة تبذلها إسرائيل للتوصل إلى اتفاق مع الوسطاء الدوليين بشأن الصفقة التي تشمل تبادل الأسرى بين الجانبين. وأشارت إلى أن المحادثات في روما تشهد حضور مسؤولين رفيعي المستوى من عدة دول معنية بالقضية.

وأضافت يديعوت أحرونوت أن هذه المباحثات تأتي بعد فترة طويلة من الجمود في المفاوضات، حيث تسعى الأطراف المعنية إلى تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الحساس. وأكدت أن الموساد يلعب دورًا محوريًا في هذه الجهود بفضل علاقاته الوثيقة مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في الدول المعنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماعات التي ستعقد في روما تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الصفقة وضمان تنفيذها بطريقة تضمن حقوق الأسرى وتحقق التوازن بين مطالب الأطراف المختلفة