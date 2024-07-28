بوتين يعلن عن أنظمة قتالية ضاربة متطورة

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس فلاديمير بوتين، في كلمته خلال العرض البحري الرئيسي للأسطول الروسي الذي يجري في بطرسبورغ اليوم، إن عملية تطوير العديد من الأنظمة القتالية الضاربة دخلت مرحلتها الختامية.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن هذا الإجراء من جانب روسيا يأتي كرد على نشر الصواريخ الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

وذكر الرئيس الروسي أن الولايات المتحدة قامت بالفعل بالتدرب على نقل أنظمة الصواريخ من أراضيها إلى الدنمارك والفلبين.

وقال الرئيس بوتين، إن هذا الوضع يذكر بأحداث الحرب الباردة، عندما تم نشر صواريخ بيرشينغ الأمريكية متوسطة المدى في الدول الأوروبية.

وشدد رئيس الدولة على أنه في حال قيام الولايات المتحدة بنشر الصواريخ الأمريكية في ألمانيا، فستعتبر روسيا نفسها غير ملزمة بمواصلة الوقف الطوعي لنشر صواريخها المتوسطة والأقصر مدى في المنطقة.

مسؤول إسرائيلي: حزب الله سيدفع ثمنًا باهظًا ويستهدف المدنيين عمدًا كما تفعل حماس والوكلاء الإيرانيون الآخرون

نقلت شبكة ABC الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي كبير يرافق رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله إن حزب الله سيدفع ثمنًا باهظًا على تصعيده الأخير، مؤكداً أن الحزب يستهدف المدنيين عمدًا كما تفعل حماس والوكلاء الإيرانيون الآخرون.

وقال المسؤول الإسرائيلي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "إن حزب الله، مثل حماس وبقية الوكلاء الإيرانيين في المنطقة، يتعمد استهداف المدنيين في هجماته. هذه التصرفات لن تمر دون رد قوي وحازم من جانبنا."

وأضاف: "إسرائيل لن تتهاون مع أي تهديد لأمن مواطنيها وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا وضمان عدم تكرار هذه الهجمات."

وأكد المسؤول أن الحكومة الإسرائيلية تعمل بشكل مكثف مع حلفائها الدوليين لتنسيق الرد على الهجمات وضمان محاسبة الأطراف المسؤولة عنها. وقال: "نحن في تواصل مستمر مع شركائنا، وسنعمل معًا لضمان أن يدفع حزب الله ثمنًا باهظًا لتصرفاته العدوانية."

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 66 شهيدًا و241 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر جديدة في مناطق مختلفة من القطاع، أسفرت عن وصول 66 شهيدًا و241 مصابًا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه المجازر تأتي في إطار التصعيد المستمر منذ 7 أكتوبر، والذي أسفر حتى الآن عن ارتفاع إجمالي عدد الضحايا إلى 39,324 شهيدًا و90,830 مصابًا.

وقالت الوزارة: "الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، حيث استهدفت غاراته الأخيرة مناطق سكنية مكتظة، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين شهيد ومصاب."

وأضافت أن الطواقم الطبية تعمل تحت ظروف صعبة للغاية، في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب الحصار المستمر على القطاع. وأكدت الوزارة أن المستشفيات تعاني من ضغط هائل بسبب الأعداد الكبيرة من المصابين والشهداء الذين يتوافدون عليها.

ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الدعم الطبي اللازم لإنقاذ حياة الجرحى والمصابين. كما طالبت بمحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.