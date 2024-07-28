جون كيربي: لا تزال إسرائيل تواجه تهديدات خطيرة لأمنها وسنواصل دعمهم

ياسر رشاد - القاهرة - صرّح جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن إسرائيل لا تزال تواجه تهديدات خطيرة لأمنها، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بدعم جهود إنهاء الهجمات على طول الخط الأزرق.

وقال كيربي في تصريح لشبكة سي إن إن: "لا تزال إسرائيل تواجه تهديدات خطيرة لأمنها وسلامة مواطنيها. سنواصل دعم جهود إنهاء الهجمات الرهيبة على طول الخط الأزرق وضمان استقرار المنطقة."

وأضاف كيربي أن الإدارة الأمريكية تدين بشدة الهجمات التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين وتعتبرها انتهاكًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع حلفائها وشركائها في المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار.

وأكد كيربي أن واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الإرهابية، مشدداً على أهمية الحلول الدبلوماسية والسياسية لتحقيق سلام دائم في المنطقة. وقال: "نحن ملتزمون بالعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق سلام دائم وعادل يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة."

يديعوت أحرونوت: رئيس الموساد يصل إلى روما للمشاركة في المباحثات بشأن صفقة التبادل

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن رئيس الموساد، دافيد برنياع ، وصل إلى روما للمشاركة في المباحثات الجارية حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وقالت الصحيفة إن زيارة بارنيا إلى روما تأتي في إطار جهود مكثفة تبذلها إسرائيل للتوصل إلى اتفاق مع الوسطاء الدوليين بشأن الصفقة التي تشمل تبادل الأسرى بين الجانبين. وأشارت إلى أن المحادثات في روما تشهد حضور مسؤولين رفيعي المستوى من عدة دول معنية بالقضية.

وأضافت يديعوت أحرونوت أن هذه المباحثات تأتي بعد فترة طويلة من الجمود في المفاوضات، حيث تسعى الأطراف المعنية إلى تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الحساس. وأكدت أن الموساد يلعب دورًا محوريًا في هذه الجهود بفضل علاقاته الوثيقة مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في الدول المعنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماعات التي ستعقد في روما تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الصفقة وضمان تنفيذها بطريقة تضمن حقوق الأسرى وتحقق التوازن بين مطالب الأطراف المختلفة.