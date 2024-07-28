وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب 3 مجازر في القطاع

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر جديدة في مناطق مختلفة من القطاع، أسفرت عن وصول 66 شهيدًا و241 مصابًا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه المجازر تأتي في إطار التصعيد المستمر منذ 7 أكتوبر، والذي أسفر حتى الآن عن ارتفاع إجمالي عدد الضحايا إلى 39,324 شهيدًا و90,830 مصابًا.

وقالت الوزارة: "الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، حيث استهدفت غاراته الأخيرة مناطق سكنية مكتظة، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين شهيد ومصاب."

وأضافت أن الطواقم الطبية تعمل تحت ظروف صعبة للغاية، في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب الحصار المستمر على القطاع. وأكدت الوزارة أن المستشفيات تعاني من ضغط هائل بسبب الأعداد الكبيرة من المصابين والشهداء الذين يتوافدون عليها.

ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الدعم الطبي اللازم لإنقاذ حياة الجرحى والمصابين. كما طالبت بمحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

القناة 13 الإسرائيلية: سكان من مجدل شمس يهاجمون أعضاء من حزب الليكود شاركوا في تشييع ضحايا الهجوم

أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن مجموعة من سكان مجدل شمس هاجموا أعضاء من حزب الليكود أثناء مشاركتهم في تشييع ضحايا الهجوم الذي وقع امس في البلدة.

وأوضحت القناة أن الاشتباكات اندلعت عندما بدأ عدد من السكان الغاضبين في التعبير عن استيائهم من سياسات الحكومة تجاه الأوضاع الأمنية في المنطقة، مما أدى إلى مواجهات مع أعضاء الحزب الذين حضروا للتعبير عن تضامنهم مع العائلات الثكلى.

وأضافت القناة أن قوات الشرطة تدخلت بسرعة لفض الاشتباكات وضمان سلامة المشاركين في الجنازة، مشيرة إلى أن الحادث يعكس التوترات المتزايدة بين السكان المحليين والقيادة السياسية في البلاد.

وقال أحد سكان مجدل شمس للقناة: "نحن نعيش تحت تهديد دائم، والحكومة لا تفعل ما يكفي لحمايتنا ، فى حضور أعضاء حزب الليكود هنا اليوم يعتبر استهزاءً بمعاناتنا."

وفي تعليق على الحادث، أصدر حزب الليكود بياناً يدين فيه العنف ويؤكد على التزامه بدعم سكان المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار لهم. وقال البيان: "نحن نتفهم غضب المستوطنين بمجدل الشمس ونعمل جاهدين على تحسين الأوضاع الأمنية .