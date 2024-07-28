بن دور: الصاروخ الذي قتل شبابنا إيراني وحزب الله وحده من يمتلك هذا النوع

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ليؤور بن دور، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن الصاروخ الذي أودى بحياة عدد من الشباب الإسرائيليين هو من صنع إيراني، مشيرًا إلى أن حزب الله هو الجهة الوحيدة التي تمتلك هذا النوع من الصواريخ في ترسانتها.

وقال بن دور في تصريح صحفي: "الصاروخ الذي قتل شبابنا هو إيراني الصنع، وحزب الله وحده يمتلك هذا النوع من الصواريخ في ترسانته. هذه الحقيقة تؤكد التورط المباشر لحزب الله وإيران في هذا الهجوم الإجرامي."

وأضاف بن دور أن إسرائيل تعتبر هذا الهجوم تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا لأمنها وسلامة مواطنيها، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على هذا الاعتداء. وأكد أن إسرائيل ستعمل على تعزيز دفاعاتها وزيادة جاهزيتها لمواجهة أي تهديدات مستقبلية.

ودعا بن دور المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد حزب الله وإيران، مشددًا على ضرورة فرض عقوبات صارمة عليهما لوقف دعمهما للإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وقال: "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في مواجهة الإرهاب الإيراني وحزب الله، وأن يدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وحماية مواطنيها."

المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية : مجزرة مجدل شمس تشكل تجاوزًا لجميع الخطوط الحمراء من قبل حزب الله

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليؤور بن دور، أن المجزرة التي وقعت في مجدل شمس تشكل تجاوزًا لجميع الخطوط الحمراء من قبل حزب الله، محملًا الحزب المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم الدموي.

وقال بن دور في تصريح لوسائل الإعلام: "مجزرة مجدل شمس تشكل تجاوزًا خطيرًا لجميع الخطوط الحمراء من قبل حزب الله. هذا الهجوم البشع يعكس الوجه الحقيقي للحزب كمنظمة إرهابية لا تتوانى عن استهداف المدنيين الأبرياء."

وأضاف المتحدث أن إسرائيل لن تتهاون في الرد على هذا الهجوم وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها وردع أي تهديدات مستقبلية. وأكد بن دور أن المجتمع الدولي يجب أن يدين بشدة هذه الأعمال الإجرامية ويدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأشار بن دور إلى أن إسرائيل ستواصل التنسيق مع شركائها الدوليين لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه المجزرة، داعيًا إلى زيادة الضغوط على حزب الله والدول الداعمة له لوقف أعمال العنف والإرهاب.

اعلام عبرى : هبوط حاد في أسعار الأسهم بالبورصة الإسرائيلية وسط مخاوف من اندلاع حرب في الشمال

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن البورصة الإسرائيلية شهدت هبوطًا حادًا في أسعار الأسهم، وسط تزايد المخاوف من اندلاع حرب في الشمال. وأشارت القناة إلى أن هذه المخاوف تأتي في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله على الحدود الشمالية.

وقالت القناة: "تعاني البورصة الإسرائيلية من تراجع كبير في أسعار الأسهم، حيث يعزو الخبراء هذا الهبوط إلى حالة القلق المتزايدة بشأن احتمال اندلاع حرب في الشمال."

وأوضحت القناة أن المستثمرين بدأوا في بيع الأسهم خوفًا من تأثيرات أي تصعيد عسكري محتمل على الاقتصاد الإسرائيلي، ما أدى إلى انخفاض مؤشرات السوق بشكل ملحوظ. وأشارت إلى أن القطاعات الأكثر تضررًا شملت الشركات الدفاعية والتكنولوجية والعقارية.

وأضافت القناة أن الحكومة الإسرائيلية تعكف على تقييم الوضع الأمني واتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة المخاوف وضمان استقرار الأسواق المالية. وفي هذا السياق، دعا مسؤولون اقتصاديون إلى ضرورة تعزيز الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي من خلال اتخاذ إجراءات احترازية والتواصل المستمر مع المستثمرين.