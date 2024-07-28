سموتريتش يواجه احتجاجات لدى وصوله إلى مجدل شمس للمشاركة في تشييع الضحايا

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد موقع واللا الإخباري أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش واجه احتجاجات حاشدة عند وصوله إلى مجدل شمس للمشاركة في تشييع ضحايا الهجوم الأخير الذي استهدف البلدة.

وذكر الموقع أن مجموعة من السكان الغاضبين تجمعت عند مدخل البلدة، وأعربت عن استيائها من سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الأوضاع الأمنية في المنطقة. ورفع المحتجون لافتات تندد بالقيادة السياسية وتطالب بتحسين الإجراءات الأمنية لحماية السكان فى مجدل شمس .

وقال أحد المحتجين لموقع واللا: "نحن نعيش تحت تهديد دائم، وحكومة سموتريتش لم تفعل شيئًا لحمايتنا. حضوره هنا اليوم هو مجرد محاولة لتلميع الصورة بينما تستمر معاناتنا."

وأشار الموقع إلى أن قوات الشرطة تدخلت بسرعة لاحتواء الموقف وضمان سلامة الوزير والوفد المرافق له، مما أدى إلى تزايد التوترات في المنطقة.

قال سموتريتش فى تصريحات صحفية : "أتفهم غضب السكان وأشاركهم حزنهم. نحن ملتزمون بتحقيق الأمن والاستقرار في مجدل شمس وجميع المناطق المتضررة. سنعمل على تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز التدابير لحماية المدنيين."

بوتين يعلن عن أنظمة قتالية ضاربة متطورة

قال الرئيس فلاديمير بوتين، في كلمته خلال العرض البحري الرئيسي للأسطول الروسي الذي يجري في بطرسبورغ اليوم، إن عملية تطوير العديد من الأنظمة القتالية الضاربة دخلت مرحلتها الختامية.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن هذا الإجراء من جانب روسيا يأتي كرد على نشر الصواريخ الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

وذكر الرئيس الروسي أن الولايات المتحدة قامت بالفعل بالتدرب على نقل أنظمة الصواريخ من أراضيها إلى الدنمارك والفلبين.

وقال الرئيس بوتين، إن هذا الوضع يذكر بأحداث الحرب الباردة، عندما تم نشر صواريخ بيرشينغ الأمريكية متوسطة المدى في الدول الأوروبية.

وشدد رئيس الدولة على أنه في حال قيام الولايات المتحدة بنشر الصواريخ الأمريكية في ألمانيا، فستعتبر روسيا نفسها غير ملزمة بمواصلة الوقف الطوعي لنشر صواريخها المتوسطة والأقصر مدى في المنطقة.

مسؤول إسرائيلي: حزب الله سيدفع ثمنًا باهظًا ويستهدف المدنيين عمدًا كما تفعل حماس والوكلاء الإيرانيون الآخرون

نقلت شبكة ABC الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي كبير يرافق رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله إن حزب الله سيدفع ثمنًا باهظًا على تصعيده الأخير، مؤكداً أن الحزب يستهدف المدنيين عمدًا كما تفعل حماس والوكلاء الإيرانيون الآخرون.

وقال المسؤول الإسرائيلي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "إن حزب الله، مثل حماس وبقية الوكلاء الإيرانيين في المنطقة، يتعمد استهداف المدنيين في هجماته. هذه التصرفات لن تمر دون رد قوي وحازم من جانبنا."

وأضاف: "إسرائيل لن تتهاون مع أي تهديد لأمن مواطنيها وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا وضمان عدم تكرار هذه الهجمات."

وأكد المسؤول أن الحكومة الإسرائيلية تعمل بشكل مكثف مع حلفائها الدوليين لتنسيق الرد على الهجمات وضمان محاسبة الأطراف المسؤولة عنها. وقال: "نحن في تواصل مستمر مع شركائنا، وسنعمل معًا لضمان أن يدفع حزب الله ثمنًا باهظًا لتصرفاته العدوانية."