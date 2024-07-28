المرشد الإيراني: قوة المقاومة تتعاظم والعدو الصهيوني لم يتمكن من كسرها

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن قوة المقاومة في المنطقة تتعاظم يوماً بعد يوم، مشيرًا إلى أن العدو الصهيوني، رغم كل المساعدات التي يتلقاها، لم يتمكن من كسر هذه القوة المتنامية.

وقال خامنئي في كلمة ألقاها أمام حشد من قادة الحرس الثوري: "قوة المقاومة تتعاظم باستمرار، والعدو الصهيوني برغم كل الدعم والمساعدات التي يحصل عليها، لم يتمكن من كسر إرادة المقاومة ولا من إضعافها."

وأضاف المرشد الأعلى أن المقاومة تمثل رمز الصمود والتحدي ضد الاحتلال والظلم، مؤكدًا أن الدعم الإيراني للمقاومة سيستمر حتى تحقيق النصر الكامل. وأشار إلى أن الكيان الصهيوني بات يدرك أنه غير قادر على مواجهة هذه القوة المتعاظمة التي أصبحت مصدر قلق كبير له.

ودعا خامنئي شعوب المنطقة إلى التكاتف والوقوف صفاً واحداً في وجه العدوان والاحتلال، مشدداً على أهمية الوحدة والتضامن بين الدول الإسلامية لدعم المقاومة وتحقيق السلام والعدالة.

المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية : الصاروخ الذي قتل شبابنا إيراني وحزب الله وحدها من تمتلك هذا النوع من الصواريخ في ترسانته

أكد ليؤور بن دور، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن الصاروخ الذي أودى بحياة عدد من الشباب الإسرائيليين هو من صنع إيراني، مشيرًا إلى أن حزب الله هو الجهة الوحيدة التي تمتلك هذا النوع من الصواريخ في ترسانتها.

وقال بن دور في تصريح صحفي: "الصاروخ الذي قتل شبابنا هو إيراني الصنع، وحزب الله وحده يمتلك هذا النوع من الصواريخ في ترسانته. هذه الحقيقة تؤكد التورط المباشر لحزب الله وإيران في هذا الهجوم الإجرامي."

وأضاف بن دور أن إسرائيل تعتبر هذا الهجوم تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا لأمنها وسلامة مواطنيها، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على هذا الاعتداء. وأكد أن إسرائيل ستعمل على تعزيز دفاعاتها وزيادة جاهزيتها لمواجهة أي تهديدات مستقبلية.

ودعا بن دور المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد حزب الله وإيران، مشددًا على ضرورة فرض عقوبات صارمة عليهما لوقف دعمهما للإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وقال: "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في مواجهة الإرهاب الإيراني وحزب الله، وأن يدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وحماية مواطنيها."

المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية : مجزرة مجدل شمس تشكل تجاوزًا لجميع الخطوط الحمراء من قبل حزب الله

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليؤور بن دور، أن المجزرة التي وقعت في مجدل شمس تشكل تجاوزًا لجميع الخطوط الحمراء من قبل حزب الله، محملًا الحزب المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم الدموي.

وقال بن دور في تصريح لوسائل الإعلام: "مجزرة مجدل شمس تشكل تجاوزًا خطيرًا لجميع الخطوط الحمراء من قبل حزب الله. هذا الهجوم البشع يعكس الوجه الحقيقي للحزب كمنظمة إرهابية لا تتوانى عن استهداف المدنيين الأبرياء."

وأضاف المتحدث أن إسرائيل لن تتهاون في الرد على هذا الهجوم وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها وردع أي تهديدات مستقبلية. وأكد بن دور أن المجتمع الدولي يجب أن يدين بشدة هذه الأعمال الإجرامية ويدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأشار بن دور إلى أن إسرائيل ستواصل التنسيق مع شركائها الدوليين لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه المجزرة، داعيًا إلى زيادة الضغوط على حزب الله والدول الداعمة له لوقف أعمال العنف والإرهاب.