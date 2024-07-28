إعلام عبري: هبوط حاد في أسعار الأسهم بالبورصة الإسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن البورصة الإسرائيلية شهدت هبوطًا حادًا في أسعار الأسهم، وسط تزايد المخاوف من اندلاع حرب في الشمال، وأشارت القناة إلى أن هذه المخاوف تأتي في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله على الحدود الشمالية.

وقالت القناة: "تعاني البورصة الإسرائيلية من تراجع كبير في أسعار الأسهم، حيث يعزو الخبراء هذا الهبوط إلى حالة القلق المتزايدة بشأن احتمال اندلاع حرب في الشمال."

وأوضحت القناة أن المستثمرين بدأوا في بيع الأسهم خوفًا من تأثيرات أي تصعيد عسكري محتمل على الاقتصاد الإسرائيلي، ما أدى إلى انخفاض مؤشرات السوق بشكل ملحوظ. وأشارت إلى أن القطاعات الأكثر تضررًا شملت الشركات الدفاعية والتكنولوجية والعقارية.

وأضافت القناة أن الحكومة الإسرائيلية تعكف على تقييم الوضع الأمني واتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة المخاوف وضمان استقرار الأسواق المالية. وفي هذا السياق، دعا مسؤولون اقتصاديون إلى ضرورة تعزيز الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي من خلال اتخاذ إجراءات احترازية والتواصل المستمر مع المستثمرين.

القناة 12 الإسرائيلية: أنباء عن قتال عنيف في خان يونس بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حماس

أفادت القناة 12 الإسرائيلية باندلاع قتال عنيف في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي وعناصر من حركة حماس. وذكرت القناة أن الاشتباكات جاءت في إطار عملية عسكرية ينفذها الجيش الإسرائيلي في المنطقة.

ونشرت القناة العبرية ، ان مدينة خان يونس تشهد اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومسلحين من حماس. العملية العسكرية تهدف إلى القضاء على مواقع تابعة للحركة في المنطقة."

وأضافت القناة أن الجيش الإسرائيلي يستخدم مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والطائرات الحربية في هذه الاشتباكات، مشيرة إلى أن هناك تقارير عن سقوط ضحايا من الجانبين. وذكرت أن القوات الإسرائيلية تواجه مقاومة شديدة من قبل عناصر حماس الذين يتحصنون في مناطق مأهولة بالسكان.

المرشد الإيراني: قضية فلسطين وغزة أصبحت قضية عالمية وحاضرة في كل مكان والاحتلال الإسرائيلي عصابة إجرامية

أكد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن قضية فلسطين وغزة أصبحت قضية عالمية وحاضرة في كل مكان، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل عصابة إجرامية من القتلة والإرهابيين. جاءت تصريحات خامنئي خلال خطاب ألقاه في اجتماع مع كبار المسؤولين الإيرانيين.

وقال خامنئي: "قضية فلسطين وغزة لم تعد مجرد قضية إقليمية، بل أصبحت قضية عالمية تهم الشعوب في كل مكان. إن معاناة الشعب الفلسطيني وظلم الاحتلال الإسرائيلي يثيران تعاطف ودعم الشعوب حول العالم."

وأضاف المرشد الأعلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن إسرائيل تمثل عصابة إجرامية من القتلة والإرهابيين. وقال: "الاحتلال الإسرائيلي ليس سوى عصابة من القتلة والإرهابيين الذين يرتكبون أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل."

ودعا خامنئي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد الجرائم الإسرائيلية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحصول على حريته واستقلاله. وأضاف: "من واجب المجتمع الدولي أن يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال وأن يدين الجرائم التي يرتكبها هذا الكيان الغاصب."