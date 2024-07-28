قبيل انطلاق الأولمبياد.. "هجوم ضخم" على شبكة القطارات الفرنسية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت شركة السكك الحديد الفرنسية "إس إن سي إف"، ليل الخميس - الجمعة، تعرضها إلى "هجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شلّ"، شبكتها، التي تشهد "اضطرابا شديدا"، وذلك قبل ساعات من حفل افتتاح أولمبياد باريس.

وبحسب وكالة رويترز، فقد نصحت شركة القطارات السريعة "يوروستار"، الركاب بعدم السفر اليوم. كما أعلنت إلغاء رحلات عدة بين باريس ولندن، إثر عملية التخريب للقطارات.

وقال رئيس الحكومة الفرنسية، غابرييل عتال، إن "عمليات التخريب في منشآت شركة القطارات منسقة"، مشدّدا على أن "العواقب على السكك الحديدية هائلة وخطيرة".

وذكر أن "أجهزة الأمن وإنفاذ القانون مستنفرة للعثور على مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية ومعاقبتهم".

وندّد الوزير المنتدب للنقل، باتريس فيرغريت بـ"عمل إجرامي مشين"، محذرا من "عواقب بالغة جدا"، بالنسبة لحركة القطارات مع إلغاء الكثير من الرحلات، وذلك قبل ساعات من بدء مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.

وقالت شركة السكك الحديدية في بيان إن "العديد من الأعمال الخبيثة المتزامنة" أثرت على خطوطها الأطلسية والشمالية والشرقية، موضحة أن "حرائق متعمدة أضرمت بهدف الإضرار" بمنشآت الخطوط السرعة.

ونتيجة لذلك، فإن حركة القطارات السريعة (تي جي في) على هذه المحاور الثلاثة تشهد "اضطرابات كبيرة".

وأضافت الشركة: "نحن نقوم بتحويل بعض القطارات إلى الخطوط التقليدية ولكن سيتعين علينا إلغاء عدد كبير منها".

ويأتي الهجوم قبل ساعات فقط من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، حيث كان العديد من المسافرين يعتزمون التنقل إلى العاصمة.

وقالت الشركة: "سيتم إبلاغ جميع الركاب عبر الرسائل النصية القصيرة عن سير قطاراتهم"، ونصحت "جميع المسافرين بتأجيل رحلتهم وعدم التوجه إلى المحطة"، موضحة في بيانها أن جميع التذاكر قابلة للاستبدال والاسترداد، بحسب ما نقلت عنها وكالة "فرانس برس".

المصدر : عرب 48