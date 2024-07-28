مجلس الأمن القومي الأمريكي يدين الهجوم على مجدل شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)

أدان متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي القصف الصاروخي لبلدة مجدل شمس الدرزية في مرتفعات الجولان، الذي وقع أمس السبت.

وقال المتحدث "ندين هذا الهجوم المروع، الذي تردد أنه قتل عددا من المراهقين والأطفال، الذين كانوا يلعبون كرة قدم مساء أمس السبت، في قرية مجدل شمس، في شمال إسرائيل"، حسب شبكة "سي.بي.إس.نيوز" الأمريكية اليوم الأحد.

وأضاف "تواصل إسرائيل مواجهة تهديدات خطيرة لأمنها، كما شهد العالم اليوم، وستواصل الولايات المتحدة دعم الجهود الرامية إلى إنهاء تلك الهجمات المروعة، على طول الخط الأزرق، وهو ما يجب أن يكون على رأس الأولويات".

وتابع "دعمنا لأمن إسرائيل قاطع لا يتزعزع ضد جميع الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران، بما في ذلك حزب الله اللبناني".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن 12 طفلا وشابا قتلوا عندما أصاب صاروخ أطلقته جماعة حزب الله المدعومة من إيران في جنوب لبنان ملعبا لكرة القدم في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل أمس السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هجاري إن عدد القتلى ارتفع من 11 إلى 12، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتحدث هجاري في مؤتمر صحفي في موقع الهجوم، قائلاً إن هناك أدلة عسكرية واستخباراتية كافية تشير إلى أن الصاروخ أطلقه حزب الله.

وأوضح أن الصاروخ كان من طراز "فلق-1" الإيراني الصنع، مشيرا إلى أن هذا النوع يستخدم فقط من قبل الميليشيا المدعومة من إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن حزب الله أطلق نحو 40 صاروخا عبر الحدود، أصاب أحدها بلدة مجدل شمس الدرزية.

لكن حزب الله قال في بيان إنه لا علاقة له بالوفيات في مجدل شمس.

وخاض حزب الله والجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة قتالا هو الأعنف منذ حرب لبنان الثانية في عام 2006.

يشار إلى أن تصعيد القتال إلى حرب شاملة قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها للمنطقة، حيث من المحتمل أن توسع الميليشيات الموالية لإيران في العراق وسوريا واليمن هجماتها على إسرائيل وحليفها الأهم، الولايات المتحدة.