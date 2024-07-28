حريق في منشأة تخزين نفط روسية بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب ا)

أدى هجوم بطائرة درون أوكرانية على منطقة كورسك الروسية بالقرب من الحدود لاندلاع النيران في منشأة تخزين نفط، حسبما قال حاكم المنطقة اليوم الأحد.

وقال الحاكم اليكسي سميرنوف عبر قناته على "تليجرام" إن النيران اندلعت في ثلاثة خزانات للوقود، مضيفا أن جهود إخماد الحريق مازالت مستمرة.

وأضاف: "لم يصب أي من المقيمين أو العاملين في الموقع الصناعي".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن عدة طائرات درون أوكرانية هاجمت الأراضي الروسية، بما في ذلك منطقة كورسك، التي تتعرض من حين لآخر لهجمات.

ووفقا لسميرنوف، فإن حطام طائرة تم إسقاطها اصطدم بمنزل في قرية في منطقة كورسك، مما أدى لاندلاع الحريق فيه. ولم يصب أحد.

وأسقطت طائرة درون أوكرانية في بلدة سودزا متفجرات على مبنى سكني، مما أسفر عن إصابة سيدة تم نقلها للمستشفى.