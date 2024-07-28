خامنئي يعين مسعود بزشكيان رئيسا رسميا لإيران

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ)

حصل مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، على مرسوم تعيينه رئيسا جديدا لإيران بعد أن تم انتخابه في وقت سابق من الشهر الجاري.

وحصل بزشكيان على مرسوم تعيينه وعلى المباركة من المرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي، وبذلك صار الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية.

وحضر مراسم التنصيب في مسجد الخميني بالعاصمة طهران، النخبة السياسية في البلاد، بالإضافة إلى عدد من الدبلوماسيين الأجانب.

ومن المقرر أن يؤدي بزشكيان اليمين الدستورية رسميا أمام البرلمان، بعد غد الثلاثاء. كما سيقوم بعد ذلك بتقديم نوابه وأعضاء حكومته.

جدير بالذكر أن بزشكيان، الذي يعتبر معتدلا، كان قد فاز في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي أجريت في مطلع يوليو الجاري، على المرشح المتشدد سعيد جليلي.