أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، "صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثّانوية العامّة بفروعها الأربعة، وتراوحت النّسب بين 92,58 علوم عامّة، 74,76 في الآداب والإنسانيّات، 93,32 في علوم الحياة و87,54 اجتماع واقتصاد".
وتقدّم وزير التّربية والتّعليم العالي عباس الحلبي من النّاجحين بالتّهنئة على "اجتيازهم مرحلة مهمّة، تمهيدًا لدخول مرحلة التّعليم العالي". كما توجّه بالشّكر إلى رئيس اللّجان الفاحصة ورئيس دائرة الامتحانات واللّجان الفاحصة وموظفي المكننة واللوجستيات، والإداريّين والمراقبين والمصحّحين والمقرّرين والمدقّقين، وجميع من اشترك في "تحقيق هذا الإنجاز الوطني والتّربوي على المستويات كافّة".
كما خصّ بالشّكر المفتّشين والجيش، قيادةً وأفرادًا وقوى الأمن الدّاخلي قيادةً وأفرادًا، ودعا المرشّحين الّذين لم يحالفهم الحظّ في هذه الدّورة، إلى "الاستعداد للدّورة الاستثنائيّة"، متمنّيًا لجميع المستحقّين النّجاح.
كانت هذه تفاصيل خبر الحلبي هنأ الناجحين بالامتحانات الرسمية: ندعو من لم يحالفهم الحظ للاستعداد للدورة الاستثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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