أفاد مراسل "​الخليج 365​" في بعلبك، بأنّ "حادث سير وقع بين سيّارة ودرّاجة ناريّة على الطّريق الدّولي رياق- بعلبك، ما أدّى إلى إصابة صاحب الدرّاجة بجروح خطرة نُقل على إثرها إلى مستشفى دار الأمل الجامعي للمعالجة، وهو بحالة حرجة".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": جريح بحالة حرجة إثر حادث سير على طريق رياق- بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.