ألفرد رياشي: ما حصل في مجدل شمس رسالة من "حزب الله"- إيران إلى المكون الدرزي وآخرين

أشار الأمين العام للمؤتمر الدّائم للفدراليّة ألفرد رياشي، تعليقًا على الهجوم على المدنيّين في مجدل شمس، إلى أنّ "بحسب المعطيات "لا حرب"، وستقتصر الأمور على بعض الضّربات العسكريّة".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "ما حصل يمثّل رسالةً واضحةً من محور "حزب الله"- إيران، موجّهة إلى المكوّن الدّرزي و"آخرين" من إحدى الأقليّات الحاكمة، إضافةً لإحدى الدّول من الخليج العربي"، معربًا عن أسفه أنّ "التّسويات الكبرى تْكتب فقط على دماء الأبرياء".
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