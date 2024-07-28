بعد هجوم مجدل شمس.. إيران توجه تحذيرا لـ إسرائيل بشأن لبنان

الشارقة - اميمة ياسر -

وجهت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، تحذيرا لإسرائيل "من اتخاذ أي خطوة حمقاء" على الجبهة الشمالية"، مؤكدة انها ستؤدي لتوسيع رقعة الأزمة والحرب بالمنطقة.

وفي بيان لها، قالت الخارجية الإيرانية إن اتخاذ إسرائيل لأي "مغامرات جديدة"، تجاه لبنان بذريعة حادث مجدل شمس، سيكون له عواقب وخيمة.

وأضافت الوزارة أن إسرائيل تسعى عبر طرح سيناريوهات وهمية إلى تشويش الرأي العام بشأن جرائمها في غزة.

وفي وقت سابق، نفى حزب الله اللبناني، تورطه في هجوم مجدل شمس الذي استهدف الجولان المحتل شمالي إسرائيل، وأسفر عنه مقتل 11 إسرائيليًا.