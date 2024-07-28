شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يتوعد بالرد على ضربة مجدل شمس بالجولان والان نبدء بالتفاصيل

حرب شاملة

الدمام - شريف احمد - ذكرت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد أنها سوف ترد على ما وصفته بـ "المذبحة"، التي وقعت في في قرية درزية بمرتفعات الجولان، أمس السبتوقال المتحدث باسم الوزارة أورين مارمورشتاين، إن "الصاروخ، الذي قتل أبناءنا وبناتنا كان يتبع حزب الله، المنظمة الوحيدة التي لديها تلك الصواريخ في ترسانتها".وأضاف: "سنمارس حقنا وواجبنا في العمل دفاعا عن الذات، ويتعين على العالم الآن أن يُحمل من يقف وراء الهجوم المسؤولية الكاملة".وتابع: "السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله للعالم أن يمنع حربا شاملة، من شأنها أن تدمر أيضا لبنان هو إجبار حزب الله على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 ".وأضاف أن هذا القرار يدعو حزب الله إلى الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني، على بعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود".