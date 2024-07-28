بلينكن: كل الدلائل تشير إلى أن الصاروخ الذي أصاب هضبة الجولان أطلقه حزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن كل الدلائل تشير إلى أن الصاروخ الذي أصاب هضبة الجولان أطلقه حزب الله، مما يزيد من حدة التوترات في المنطقة.

وقال بلينكن في تصريحات صحفية لوكالة رويترز : "نحن نتابع عن كثب تطورات الوضع في هضبة الجولان، وتشير جميع المعلومات التي لدينا إلى أن حزب الله هو المسؤول عن إطلاق الصاروخ الذي أصاب المنطقة."

وأضاف بلينكن: "هذه الهجمات تشكل تصعيداً خطيراً، وندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعمل على تجنب المزيد من التصعيد الذي قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر."

وأكد وزير الخارجية الأمريكي على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وقال: "نحن نقف إلى جانب إسرائيل في مواجهة هذه التهديدات، ونعمل على التنسيق مع شركائنا الدوليين لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن المنطقة."

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع المجتمع الدولي للضغط على حزب الله لوقف مثل هذه الأعمال العدائية. وقال: "سنتخذ جميع الخطوات الممكنة للحد من التوترات وضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات."

المتحدث باسم جيش الاحتلال: مقتل جندي إسرائيلي من لواء جفعاتي متأثراً بإصابته

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن مقتل جندي من لواء جفعاتي متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال المعارك التي دارت جنوبي قطاع غزة.

وقال المتحدث في بيان صحفي: "ببالغ الحزن والأسى نعلن عن مقتل أحد جنودنا من لواء جفعاتي، الذي استشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء تأديته واجبه الوطني في المعارك جنوبي قطاع غزة. نتقدم بأحر التعازي لأسرته وأصدقائه وزملائه في الجيش."

وأشار المتحدث إلى أن الجندي كان قد نقل إلى المستشفى في حالة حرجة بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال الاشتباكات مع عناصر فلسطينية مسلحة في المنطقة. ورغم الجهود الطبية المكثفة، لم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته.

وأكد المتحدث أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في قطاع غزة لحماية أمن إسرائيل ومواطنيها، مضيفاً: "سنستمر في مواجهة التهديدات والمخاطر التي تواجهنا، ونعمل على ضمان سلامة شعبنا."

وزير الخارجية اللبناني: طلبنا من الولايات المتحدة حث إسرائيل على ضبط النفس

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب في تصريح لوكالة رويترز إن لبنان طلب من الولايات المتحدة حث إسرائيل على ضبط النفس في ظل التوتر المتصاعد في الآونة الأخيرة، وذلك في محاولة لتجنب تصعيد الموقف إلى نزاع أوسع.

وأوضح بوحبيب: "تواصلنا مع الإدارة الأمريكية وطلبنا منها استخدام نفوذها للضغط على إسرائيل لضبط النفس وتجنب أي تصعيد عسكري يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر."

وأشار بوحبيب إلى أن الولايات المتحدة بدورها طلبت من الحكومة اللبنانية اتخاذ خطوات لكبح جماح حزب الله ومنعه من القيام بأي أعمال استفزازية قد تؤدي إلى تفاقم التوترات الحالية. وأضاف: "أكدت لنا الولايات المتحدة أنها تعمل على تهدئة الوضع وتسعى لمنع أي تصعيد قد يخرج عن السيطرة."

وشدد وزير الخارجية اللبناني على أهمية التعاون الدولي للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بالتهدئة والعمل على حل النزاعات بطرق دبلوماسية.

وقال بوحبيب: "نحن ملتزمون بالسلام والاستقرار، ونسعى للتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لتحقيق ذلك. الوضع الحالي يتطلب جهودًا جماعية لمنع التصعيد وضمان أمن واستقرار المنطقة."