خارجية فرنسا: باريس تواصل نصح رعاياها بعدم الذهاب إلى لبنان أو إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية

نددت وزارة الخارجية الفرنسية بالهجوم الصاروخي على قرية مجدل شمس الدرزية في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، "تندد فرنسا بأشد العبارات الممكنة الهجوم الذي ضرب مجتمع الدروز في مجدل شمس". وأضاف "تطالب فرنسا بفعل كل ما يمكن لتجنب تصعيد عسكري جديد وسنواصل العمل مع الأطراف المعنية على هذا".

ولفتت الى إنها تواصل نصح رعاياها بعدم الذهاب إلى لبنان أو إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية.