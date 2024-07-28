أشارت السفارة النرويجية في لبنان، إلى أنّ "الصّراع تصاعد بين "حزب الله" في لبنان وإسرائيل. تذكّر السّلطات النّرويجيّة بنصائح السّفر الّتي تشجّع جميع المواطنين النّرويجيّين على مغادرة البلاد".
ولفتت في بيان، إلى أنّه "في حال تدهور الوضع، قد تصبح خيارات السّفر خارج لبنان محدودة"، موضحةً أنّ "في مثل هذه الحالة، سيكون لدى السّفارة النّرويجيّة وسائل محدودة للغاية لمساعدة المواطنين النّرويجيّين على مغادرة البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة النرويج: نذكّر بنصائح السفر التي تشجع جميع المواطنين النرويجيين على مغادرة لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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