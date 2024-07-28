جعجع: محور الممانعة و"التيار" سرطان يضرب لبنان وجهودنا تنصب على كف شرّهما عن الدولة

أكّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، أن "محور الممانعة والتيار الوطني الحر سرطان يضرب البلاد"، مشدداً على أن "وجودهما يعيق أي أمل في تحقيق الخير للبنان، وعلى أن جهودنا كلها تنصب اليوم على محاولة كف شرهما عن الدولة، لتحقيق وجود دولة فعلية في لبنان".

واتهم، خلال العشاء السنوي لمنسقية المتن الشمالي في حزب "القوات اللبنانية"، في المقر العام للحزب في معراب، تحت عنوان "حيث تكون الحرية يكون المتنيون"، الفريق الآخر بـ"تعطيل الانتخابات الرئاسية، بحجة ضرورة الحوار قبل إجرائها"، مشيراً إلى أن "الفريق الآخر تحول فجأة إلى جماعة مهووسة بالحوار".

وأوضح جعجع أن "منذ خمسة أو ستة أيام، وقّع عشرة نواب على عريضة تطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة لمناقشة الأوضاع الخطرة في الجنوب، إلا أن الدلائل كلها تشير إلى أنه لن يبادر الى عقد هذه الجلسة"، متسائلًا: "عن أي حوار يتكلمون في حين أنه إذا كان الوضع في الجنوب بهذه الخطورة، ولا يقبل رئيس مجلس النواب دعوة لجلسة شرعية لمناقشة الحكومة، فإن هذا يفضح كذب الفريق الآخر ونفاقه؟".

أما بالنسبة لموضوع الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، فلفت إلى أنه "ليس بحاجة لشرح حيثيات هذا الملف، باعتبار أن الجميع يتابعه عن كثب"، معتبرًا أن "الوجود السوري برمته في لبنان غير شرعي على الإطلاق". وذكر أن "التيار الوطني الحر كان الأكثر تكلماً على هذا الملف، بحيث نظم العديد من المؤتمرات وخرج بالكثير من المطالبات والتصريحات، إلا أنه لم يفعل شيئاً لحل الأزمة".

وبيّن أنّ "الأزمة الفعلية بدأت في العام 2011، واستمرت بشكل كبير حتى العام 2014، أما في العام 2015 فقد خفتت وطأتها قليلاً، وكان "التيار" يشغل مناصب المسؤولية كلها خلال هذه الفترة، بينما كانت "القوات" خارج الحكومة. بعد العام 2016، تسلم "التيار" رئاسة الجمهورية بالإضافة إلى حصوله على أغلبية وزارية ونيابية، ومع ذلك لم يحرك ساكناً لحل الأزمة".

كما ركّز جعجع على أن "تصريحات جماعة "التيار الوطني" كانت مجرد كلام على مر سنوات وسنوات، من دون أي خطوات عملية. في حين أنه بعد استشهاد باسكال سليمان على يد سوريين غير شرعيين في لبنان، اتخذت "القوات" قراراً بوضع يدها على الأزمة ومحاولة حلها"، منوّهًا إلى أنّ "خلال أربعة أشهر فقط، تمكن الحزب من تحقيق تقدم كبير في هذا الملف". وأكّد أن "القوات لم تترك أي جهد إلا وبذلته في سبيل إنهاء هذه الأزمة، ووصلت في مسعاها إلى بروكسل والأمم المتحدة".

وكشف عن رسالة وجهها إلى الامين العام للأمم المتحدة، وهو في انتظار رده عليها، وقال: "أبلغته من خلال الرسالة أن ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، يقوم بمخالفة القوانين، وطلبت منه أن يضعه عند حده، وإلا فإننا سنتولى الإدعاء عليه أمام المراجع المختصة".

ورأى أنّ "الاهم من هذا كله، هو أن "القوات" نجحت في تحريك الدولة بإداراتها كلها، التي تنكب الآن بشكل جدي على حل هذه الأزمة. منسقيات "القوات" في مختلف المناطق اللبنانية تتعاون مع البلديات والأجهزة الامنية المختصة والإدارات المعنية، لمتابعة حل الأزمة، وخلال 5 أو 6 أشهر سنتمكن أقله من الإنتهاء منها في المناطق التي لدينا وجود ونفوذ فيها".

ولفت جعجع إلى أنّ "الدليل على ذلك أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان قررت خفض عدد موظفيها من 1000 إلى 200 موظف خلال عام واحد، ما يعني تقليل الخدمات كلها التي تقدمها تدريجا".

وفسّر "أنه يطرح كل ما يطرحه، ليوضح امام الجميع الفرق بين النموذجين في العمل"، موضحًا أنّ "هناك نموذجا كذابا، نصّابًا، ثرثارًا لا يقوم بشيء سوى الكلام والبوزات لأخذ الصور، اما على المستوى العملي فهو لا يقوم بشيء سوى اللهاث وراء مصالحه الشخصية الآنية. أما النموذج الآخر فكل كلمة يقولها يعنيها، ويعكف على ترجمتها وانجازها".

وأضاف: "لدينا هذان النموذجان، وأنا يهمني جداً أن أقول هذا الكلام على الملأ وأمام الجميع لأن بعض الناس، وللأسف، مضللون. فصحيح أن الأكثرية كانت مضللة خلال الأعوام الـ30 المنصرمة، اما اليوم فقسم كبير من بين الناس أدركوا الحقيقة وعرفوها، إلا أنه علينا "أنو نكفي ع اللي بيبقى".

وفي موضوع جنوب لبنان، أشار رئيس "القوات" إلى "أنّنا إذا ما افترضنا، تبعاً لأكثر التقديرات تفاؤلاً، أن الحرب الدائرة في الجنوب اليوم، قد توقفت الآن في هذه اللحظة، وهذه أكثر الإحتمالات تفاؤلاً في حين أن الإحتمالات الأخرى يمكن أن تكون كارثية... فإذا ما انتهت الحرب الآن، كما بدأت من دون سابق إنذار، فالثمن الذي نكون قد دفعناه هو ما يزيد عن الـ500 شهيد لبناني، بالإضافة إلى عدد كبير من القرى المدمرة بشكل كامل، والكثير الكثير من القرى المدمرة جزئياً، ناهيكم عن الخسائر بمليارات الدولارات؛ وكل هذا للاشيء سوى أن يبقى لـ"محور الممانعة" مكان في المعادلة الإقليمية ولا من يسأل ولا من يحاسب".

وتطرق إلى منطقة المتن الشمالي، واصفاً إياها بأنها "قلب لبنان، وبناءً على ذلك، عليها مسؤولية كبيرة تجاه باقي المناطق". وأشاد بنائبي المنطقة، ملحم الرياشي ورازي الحاج، واصفاً إياهما بـ"النشطاء الذين لا يهدأون". وأفاد بأنّه "لو كان أي فرد منا يجالس فرداً آخر، منذ 5 سنوات، وقال له إن "القوات اللبنانية" سيصبح لديها في المتن نائبان، فهل كنتم لتصدقوا ذلك؟ أنا متفائل بشكل دائم، ولكن أحاول أن أكون واقعياً، على غرار ان تكون هناك مسألة نريد حصولها، ولكنها صعبة المنال وتتطلب الكثير من العمل للوصول إلى تحقيقها، وإذ في غمضة عين أصبح لدينا نائبان في المتن. والآن في غمضة عين أخرى الله أعلم".

إلى ذلك، شدّد على أن "القوات اللبنانية ليست حزباً بالمعنى الضيق للكلمة، بل هي مسيرة نضالية وقضية شعب. مسيرتنا مسيرة طويلة، وهي ليست مسيرة سياسية، فصراحة يطلق علينا توصيف حزب، إلا أننا لسنا حزباً بالمعنى الضيق للكلمة، وإنما نحن نمثل مسيرةً نضالية وقضية شعب بكل ما للكلمة من معنى".

وختم: "لولا وجود هذه القضية، لما كان شخص أعطي منصباً يرفضه ليدخل المعتقل، ولما كان استشهد منا أحد لو كانت المسألة بعض المكاسب السياسية. في "القوات "استشهدنا واعتقلنا ونستمر بالنضال، لأننا أولاد قضية ولسنا أولاد حزب بالمعنى الضيق للكلمة".