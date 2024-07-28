احتفال لمنطقة بيروت في "القوات" لمناسبة إعادة افتتاح مركز ساسين في الأشرفية

نظّمت منطقة بيروت في حزب "القوات اللبنانية" احتفالاً لمناسبة إعادة افتتاح مركز ساسين في الأشرفيّة.

وتوجّه رئيس المركز ربيع زيناتي بالشّكر إلى "جميع الرفاق والأصدقاء الذين ساهموا بهدف إعادة افتتاح المركز، وها أني استغل الفرصة للقول ان افتتاح المركز تزامن مع ذكرى إعلان ترشيح رئيس الجمهورية الراحل بشير الجميّل لرئاسة الجمهوريّة الحلم، كما وخروج رئيس "القوات" سمير جعجع من المعتقل".

من جهته، شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني، على أنه "كلّما كانت الظروف صعبة كلّما كنّا جانب بعضنا البعض قلبًا واحدًا وهدفًا واحدًا"، لافتًا إلى أنّ "مراكز جديدة تُفتتح، شباب جُدد ينتمون لصفوفنا ويقتربون أكثر بالفكر والفعل والقول، لأنه كلّما اشتدت الصعوبات كلّما بنينا أكثر، وتقدّمنا بقضيتنا إلى الأمام لتحقيق لبنان الذي نحلم به".