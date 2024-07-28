الجميل: اللعب بالنار وعلى حافة الهاوية يؤدي لانزلاقة غير محسوبة سيدفع ثمنها الجميع

أكّد رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب ​سامي الجميل​ في تصريح، أنّ "اللّعب بالنّار وعلى حافة الهاوية، يؤدّي حتمًا إلى انزلاقة غير محسوبة وغالية الثّمن، سيدفع ثمنها الجميع".

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