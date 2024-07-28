وزير الزراعة التقى نظيره السوداني مؤكدًا رغبة لبنان بتعزيز التعاون الزراعي مع الخرطوم

التقى وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحاج حسن​ في مكتبه في بيروت، نظيره السّوداني أبو بكر البشير، والمدير العام لمنظّمة "اكساد" التّابعة لجامعة الدّول العربيّة ناصر الدين العبيد ووفد سوداني، ضمّ كبار المسؤولين والوزراء المفوّضين في الولايات، والقائمة بأعمال السّفارة السّودانيّة في بيروت؛ بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في وزارة الزّراعة اللّبنانيّة.

وأكّد الحاج حسن أمام الوفد، أنّ "استعادة الاستقرار في ​السودان​ هي حاجة عربيّة لأمننا الغذائي ومصلحة قوميّة"، مشيرًا إلى أنّ "السودان بزراعته يشكّل سلّة العرب الغذائيّة". ولفت إلى أنّ "الدّور الّذي تقوم به منظّمة "اكساد" ساهم ويساهم بتذليل العقبات أمام التّعاون العربي الزّراعي"، مشدّدًا على "رغبة ​لبنان​ بتعزيز التّعاون الزراعي مع الخرطوم".