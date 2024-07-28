حمدان: فوضى استخدام السلاح الميليشياوي اليهودي ارتكبت المجزرة بحق أهلنا في مجدل شمس

لفت أمين الهيئة القياديّة في "حركة الناصريين المستقلين- المرابطون" مصطفى حمدان، إلى أنّ "جيش الكيان اليهودي أصبح ميليشيات تمتلك وسائل قتل فتّاكة، طائرات حربيّة وقنابل أميركيّة تقتل المدنيّين شيوخًا ونساءً وأطفالًا رضع".
وأكّد في تصريح، أنّ "المقاومة أصبحت جيشًا منظّمًا يقود القتال بمنظومات تكتيّة وعملياتيّة واستراتجيّة، لتنفيذ أهداف استراتيجيّة عليا، ورؤية سياسيّة متقدّمة"، مشيرًا إلى أنّ "الخلاصة المنطقيّة الواضحة: فوضى استخدام السّلاح الميليشياوي اليهودي، ارتكبت المجزرة بحقّ أهلنا في مجدل شمس".
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