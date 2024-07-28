قوى الأمن عممت صورة مواطنة مفقودة غادرت منزل ذويها في شمسطار ولم تعُد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، بناءً على إشارة القضاء المختص، "صورة المفقودة: آيات حسن العزيز (مواليد عام 1987، لبنانيّة)، الّتي غادرت بتاريخ 23/07/2024 منزل ذويها الكائن في بلدة ​شمسطار​، إلى جهة مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه؛ علمًا أنّها مُتأهّلة وحامل في الشّهر الثّالث".

وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، "الاتصال بفصيلة شمسطار في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 08/330678، للإدلاء بما لديهم من معلومات".