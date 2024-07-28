مصدران لـ"رويترز": "حزب الله" بحالة استنفار شديد وأخلى بعض مواقعه المهمة جنوبًا وبقاعًا

كشف مصدران أمنيّان لوكالة "رويترز"، أنّ "​حزب الله​ في حالة استنفار شديد" اليوم.

وأشارا إلى أنّ "حزب الله بادر بإخلاء بعض المواقع المهمّة في جنوب لبنان وفي سهل البقاع شرق البلاد خلال السّاعات الماضية، تحسّبًا لشنّ إسرائيل هجومًا".

وكان قد زعم الجيش الإسرائيلي أمس، بأنّ "حزب الله" يتحمّل مسؤوليّة إطلاق صاروخ على مجدل شمس في الجولان، ما أدّى لمقتل 12 شخصًا، في حين نفى "حزب الله" نفيًا قاطعًا "الادّعاءات الّتي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام العدو ومنصّات إعلاميّة مختلفة عن استهداف مجدل شمس"، مؤكّدًا أنّ "لا علاقة ‏للمقاومة الإسلاميّة بالحادث على الإطلاق".