بوحبيب: لتحقيق دولي بالهجوم على مجدل شمس وطلبنا من أميركا حث إسرائيل على ضبط النّفس

كشف وزير الخارجيّة في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بوحبيب​، لوكالة "رويترز"، أنّ "الحكومة اللبنانية طلبت من الولايات المتحدة الأميركية حثّ إسرائيل على ضبط النّفس"، مشيرًا إلى أنّ "الولايات المتّحدة طلبت من الحكومة اللبنانية نقل رسالة إلى "حزب الله"، تطالبه بالتحلّي بضبط النّفس أيضًا".

في سياق متّصل، أكّد بوحبيب في تصريحات لراديو "بي بي سي" وعدد من وسائل الإعلام العربيّة والدّوليّة، "رفض الجمهوريّة اللّبنانيّة لاستهداف المدنيّين في أي بقعة من بقاع العالم، سواء أكانت في قطاع غزة أو لبنان أو إسرائيل، وإدانتها لأيّ جهة تستهدف المدنيّين".

واستبعد "فرضيّة أن يكون "حزب الله" قد نفّذ الهجوم على قرية مجدل شمس في الجولان المحتل، لكونه منذ بدء النّزاع في الجنوب لم يستهدف مواقع مدنيّة بل عسكريّة فقط". وتوقّع أن تكون ضربة مجدل شمس "من تنفيذ منظّمات أخرى أو خطأً إسرائيليًّا أو خطأً من حزب الله"، داعيًا إلى "إجراء تحقيق دولي أو عقد اجتماع للجنة الثلاثيّة عبر "اليونيفيل"، لمعرفة حقيقة الأمر".

ودعا بوحبيب أيضًا إلى "التّطبيق الكامل والشّامل للقرار 1701 من الجهتين"، مشدّدًا على أنّ "هجومًا كبيرًا من إسرائيل على لبنان، سيؤدي إلى تدهور الوضع في المنطقة واشتعال حرب إقليميّة".