بريطانيا لا تعارض مذكرة اعتقال محكمة لاهاي ضد نتنياهو

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة، برئاسة كير ستارمر، رسميًا، اليوم الجمعة، أنها لن تواصل معارضتها السابقة لإصدار مذكرات اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد مسؤولين إسرائيليين كبار من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو .

وجاء في بيان صادر عن مقر رئيس الحكومة في داونينج ستريت 10: "لن نستمر في اقتراح الحكومة السابقة بمعارضة أوامر الاعتقال التي قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو. يجب على المحكمة أن تقرر ذلك".

وتتعلق أوامر الاعتقال التي قد تصدرها المحكمة بمسؤولين إسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو، ووزير الجيش يؤاف غالانت، بأنشطة الجيش إسرائيلي الوحشية في قطاع غزة ، وممارسة إبادة جماعية.

المصدر : مكان