ما الذي يرفع الأثقال: العقل أم العضلات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - انبهر العالم عندما رفع الرجل القوي البريطاني إيدي هول (500 كيلوجرام) في بطولة العالم لرفع الأثقال في عام 2016. وكان أول شخص يكسر حاجز نصف الطن - ثم في عام 2020، رفع الرجل القوي الأيسلندي هافثور جوليوس بيورنسون هذا الرقم إلى مستوى أعلى برفع (501 كيلوجرام).

وفي الوقت نفسه، فإن الرقم القياسي لأثقل وزن رفعه إنسان على الإطلاق ينتمي إلى الرجل القوي الكندي جريج إيرنست، الذي رفع سيارتين للخلف عام 1993 بسائقين بلغ مجموع وزنهما معًا (2422 كيلوجرامًا).

تثير هذه الأرقام المذهلة للقوة سؤالاً: ما هو أثقل وزن يمكن للإنسان رفعه؟

قال خبراء لموقع لايف ساينس إنه من المحتمل أن الرياضيين ما زالوا يعملون بأقل من الحد الأقصى لقدرات عضلاتهم، ومن غير الواضح ما هو الحد الأقصى للقوة البشرية. ولكن مع ذلك، من الصعب قياس الحد الأقصى لقدرة العضلات لدى شخص معين.

قال برادلي شونفيلد، أستاذ علوم التمارين الرياضية في كلية ليمان، إن قوة العضلات يمكن قياسها باستخدام جهاز تخطيط كهربية العضلات (EMG). يعمل تخطيط كهربية العضلات عن طريق تسجيل النشاط الكهربائي الناتج داخل العضلة، سواء بواسطة الخلايا العصبية أو عن طريق انقباض ألياف العضلات. لا يمكن إجراء مثل هذه الاختبارات إلا في المختبر، ويراقب تخطيط كهربية العضلات مجموعة موضعية من العضلات فقط، لذلك لا يمكنه تقييم قدرة العضلات في جميع أنحاء الجسم لدى الشخص.

قال إي تود شرودر، أستاذ العلاج الطبيعي السريري في جامعة جنوب كاليفورنيا الذي يدرس كيفية زيادة القوة وكتلة العضلات لدى كبار السن: "من الصعب وضع هذا الحد. الطريقة الوحيدة لتحديد قدرة عضلاتك حقًا هي من خلال التدريب المستمر - عن طريق إنشاء أرقام قياسية شخصية جديدة ثم رؤية ما إذا كان بإمكانك تحطيمها".

جسديًا، تعتمد قدرة الشخص على تحمل الوزن على الأكتين والميوسين، وهما البروتينان اللذان يمكنان العضلات من الانقباض. تترتب هذه البروتينات داخل أنواع مختلفة من ألياف العضلات، بما في ذلك "الانقباض السريع" و "الانقباض البطيء". تعتمد كتلة عضلات الشخص ونسبة هذه الألياف على نظام التدريب الخاص به، بالإضافة إلى العوامل البيولوجية مثل الوراثة والجنس. بشكل عام، كلما زادت كتلة عضلاتك، زادت القوة التي يمكنك توليدها.

يدفع رافعو الأثقال النخبة أنفسهم إلى أقصى الحدود من خلال زيادة كتلة عضلاتهم باستمرار - ومع ذلك، فإن العائد على القوة يتضاءل مع نمو كتلة العضلات بشكل أكبر، وفي النهاية، تصل العضلات إلى حدها الأقصى.

وفي بعض الأحيان، لا يكفي مجرد تجميع كتلة العضلات، حسب قول شرودر. من المفارقات أن الأشخاص الذين لديهم كتلة جسم أقل يرفعون أحيانًا وزنًا أكبر من الأشخاص الذين لديهم كتلة جسم أكبر.

أحد العوامل التي يجب على رافعي الأثقال التغلب عليها هو "التثبيط العصبي العضلي"، الذي يضع حدًا للقوة التي يمكن أن تنقبض بها العضلة، للمساعدة في منع الإصابة. وجدت الدراسات أنه يمكن رفع هذا الحد من خلال تدريب المقاومة.

قال شرودر إن جزءًا آخر من اللغز هو أنه بالإضافة إلى التدريب البدني، يجب على رافعي الأثقال تجاوز الحواجز العقلية لرفع أوزان أثقل وأثقل. وقال إن أفضل رافعي الأثقال هم أولئك الذين يمكنهم التغلب على هذه الحواجز ووضع أنفسهم في الحالة العقلية الصحيحة لتجنيد جميع ألياف عضلاتهم.

قال شرودر، على سبيل المثال، "إذا حاولت رفع أقصى قوة يمكنني رفعها، لنقل 90 كجم، ثم تمكنت من الدخول في حالة أزيل فيها هذا التثبيط العصبي، فقد أكون قادرًا على رفع 136 كجم".

جرى إثبات هذا التأثير في دراسة أجريت عام 2020 ونشرت في مجلة Impulse. حاول الباحثون تحديد ما إذا كان التصور الإيجابي - وهي تقنية تتضمن التدرب عقليًا على النتائج الإيجابية - يؤثر على تدريب القوة. وجند الباحثون 133 رياضيًا من طلبة إحدى الجامعات وقسموهم إلى مجموعتين. طُلب من المجموعة الأولى أن تتخيل نفسها ترفع 110٪ من قدرتها على الرفع لمدة 5 دقائق على الأقل يوميًا أثناء الاستماع إلى موسيقى تحفيزية. لم تفعل المجموعة الثانية هذا.

بعد 3 أسابيع، عاد الرياضيون إلى المختبر. أولئك الذين مارسوا التصور الإيجابي زادوا من قدرتهم على الرفع بما لا يقل عن (4.5 إلى 6.8 كجم)، في حين أن طلاب مجموعة المقارنة زادوا في المتوسط (2.2 كجم) فقط.

قال شونفيلد: "إلى حد ما، يمكنك رفع أكثر مما تعتقد إذا كانت لديك العقلية الصحيحة".

وقال: "يبدو دائمًا أن شخصًا ما يمكن أن يكون أقوى قليلاً ويؤدي بشكل أفضل قليلاً. في عالم رفع الأثقال، يتجلى هذا في الرياضيين الذين يحطمون أرقامهم القياسية مرارًا وتكرارًا في المسابقات.