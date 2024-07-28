بلينكن: العالم يراقب عن كثب الانتخابات في فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب ا)

قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إن العالم يراقب عن كثب الانتخابات في فنزويلا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بلينكن القول اليوم خلال زيارته لليابان "نحث جميع الأطراف على احترام التزاماتها وكذلك احترام العملية الديمقراطية".

وكان المجتمع الدولي قد انتقد الرئيس نيكولا مادورو لمنعه الكثير من مرشحي المعارضة من الترشح في الانتخابات التي تجرى اليوم الأحد .

وقال بلينكن "على الرغم من القمع الشديد، هناك حماس كبير في أنحاء البلاد تجاه هذه الانتخابات".

ومن المتوقع أن يواجه رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو تحديا قويا من جانب مرشح المعارضة، إدموندو جونزاليس، في الانتخابات الرئاسية التي تجرى اليوم .

ويسعى مادورو وهو اشتراكي، للفوز بولاية ثالثة في المنصب.

وتعاني فنزويلا من أزمة سياسية واقتصادية حادة منذ سنوات. وغادر أكثر من 7 ملايين شخص البلاد في السنوات الأخيرة بسبب الفقر والعنف، بحسب بيانات الأمم المتحدة.