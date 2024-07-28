بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، جولة ميدانية موسعة لتفقد أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق ضمن خطة مشروعات قطاع رصف الطرق بالمحافظة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بمختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر.

بدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف بمنطقة حوض الـ 18 واعمال التطوير الجارية هناك وعقب على بعض الملاحظات وأوصى بتلافيها فورا منها ارتفاع قواعد أكشاك الكهرباء عن المستوى المطلوب، كما التقى عددا من المواطنين واستمع إلى شكواهم ووعد بحلها في القريب العاجل.

وتفقد أعمال غسيل ساحة أبو الحجاج ورفع كفاءة مستوى الزراعات والمسطحات الخضراء، تنفيذاً لأعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

كما تفقد المحافظ، أعمال رصف شوارع منطقة المساكن الشعبية (المأذون القديم) وشارع مدرسة الصنايع والمطحن مرورا بنجع البغولة والبحاروة بمنطقة حي شرق، حيث تم الإنتهاء من إنشاء الأرصفة الجديدة وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك، ووجه سيادته مسؤول الصرف الصحي بمحاذاة أغطية مطابق الصرف الصحى بمستوى الشارع بعد الإنتهاء من أعمال الرصف.

وتابع محافظ الأقصر جولته بتفقد المنطقة الجاري تنفيذ أعمال إنشاء محطة نقل وسيطة بها، وذلك بمنطقة شارع البحاروة، ووجه بالالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال وتكثيف الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين كونها منطقة حيوية وخدمية هامة.

واختتم محافظ الأقصر، جولته بمركز ومدينة القرنة، حيث قام مصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة بعرض شكاوى المواطنين عن مشكلة إرتفاع مطابق الصرف الصحي بشارع القرنة الرئيسى، وأوصي بحلها في أسرع وقت ممكن، قبيل البدء في أعمال الرصف الجارية هناك.

شارك في الجولة العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، وأحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، والمهندس عبد المسيح بولس مدير التخطيط العمراني بالمحافظه، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وأيمن حسين رئيس حي وسط، وهاني عادل سعد رئيس حي شرق، وحسن عبده رئيس حي جنوب.