الخطوط الجوية اليمنية تعلن تسيير رحلات إلى القاهرة والهند عبر مطار صنعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ)

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية بصنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فتح الرحلات الجوية المدنية إلى القاهرة والهند عبر مطار صنعاء الدولي، ابتداء من مساء اليوم الأحد .

وقالت الخطوط الجوية اليمنية، في بيان، إنه تمت جدولة تشغيل الرحلات من صنعاء إلى القاهرة والعودة بواقع رحلة كل يوم.

وذكرت أن وجهة صنعاء الهند والعودة تمت جدولتها بواقع رحلتين في الأسبوع ، داعية المواطنين الراغبين في السفر إلى القاهرة والهند إلى الحجز عبر مكاتب اليمنية ووكالات السفر بصنعاء.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية يوم الخميس الماضي تشغيل ثلاث رحلات يومياً من صنعاء إلى عمان وذلك بناء على اتفاق تم مؤخراً بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية أممية.

وكانت الخطوط الجوية اليمنية علقت رحلاتها الجوية من وإلى مطار صنعاء عقب احتجاز الحوثيين لأربع من طائراتها في مطار صنعاء الدولي عند نقل الحجاج من السعودية.

وأعلن هانس جروندربج، المبعوث الأممي إلى اليمن يوم الثلاثاء الماضي عن اتفاق بين الحكومة والحوثيين على تدابير للتهدئة وخفض التصعيد الاقتصادي بينهما تمهيدا لمحادثات اقتصادية شاملة بين الطرفين.

وشمل الاتفاق إلغاء الإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين واستئناف طيران الخطوط الجوية اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها فضلاً عن تسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو حسب الحاجة والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية كافة بناء على خارطة طريق.