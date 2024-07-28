بالفيديو| حتى لا تضيع الفرصة.. الشروط والضوابط لقبول دفعة جديدة بالأكاديمية والكليات العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

استعرض موقع "الخليج 365"، عبر بث مباشر، الشروط الخاصة والأوراق المطلوبة للقبول بالأكاديمية العسكرية المصرية؛ والتي تضم كليات (الحربية- البحرية- الجوية- الدفاع الجوي)، والكليات العسكرية (الكلية الفنية العسكرية- كلية الطب بالقوات المسلحة- الكلية العسكرية التكنولوجية).

كان الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفـاع والإنتـاج الحربي، صـدَّق على الإعــلان عـن قبـــــول دفعـة جديــدة بالأكاديمية العسكرية المصرية؛ والتي تضم كليات (الحربية- البحرية- الجوية- الدفاع الجوي)، والكليات العسكرية (الكلية الفنية العسكرية- كلية الطب بالقوات المسلحة- الكلية العسكرية التكنولوجية)، مـن حملـة الثانويـة العـامـة، والثانويـة الأزهـريـة، والشهـادات المعادلـــة، وحملــة الثانويــــة الصناعيـــــة، ومـــا يعادلـهـا، وخريجي الجامعــات الحكومية والخــاصـــة، وحملة المؤهلات العليا "محاربين"، دفعة أكتوبر 2024.

الشروط الخاصة للقبول، كالآتي:

أولاً، الكلية الحربية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسمَيهــا (العلمــي والأدبــي).

ألا تزيد السن في 1/ 11/ 2024م، على 21 سنـــــة.

وأن تكون النسبة المئوية للمجموع للقسم العلمي 65% فأكثر، وللقسم الأدبي 70% فأكثر.

وتكون مدة الدراسة (4) سنوات دراسية (ميلادية).

ويمنح الخريج درجة (بكالوريـوس العلـــوم العسكريـــة- بكالــوريوس" الاقتصــــــاد والعلــــوم السياسيـــــة/ الحاسبات والمعلومات/ إدارة أعمال النقل واللوجستيات).

ثانياً، الكلية البحرية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامـة والأزهرية والشهادات العلمية المعادلة من (القسم العلمي).

وألا تزيد السن في 1/ 11/ 2024م عـلى 21 سنـــــة.

وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 65% فأكثــر.

وأن يجيد الطالب السباحة إجادة تامة.

وتكون مدة الدراسة (4) سنوات دراسية (ميلادية).

ويمنح الخريج درجة (بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية- بكالوريوس العلوم السياسية).

ثالثاً، الكلية الجوية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميهـــا (العلمـــــي والأدبــــــي).

وألا تزيد السن في 1/ 11/ 2024 م على 21 سنـــــة.

وأن تكون النسبة المئوية للمجموع للقسم العلمي 60% فأكثــر، وللقسم الأدبي 65% فأكثر.

وتكون مدة الدراسة (4) سنوات دراسية (ميلادية).

ويمنح الخريــج تخصص الطيران للقسم العلمي/ الأدبي (بكالوريـوس الطيـــــران والعلــــــوم العسكريــــة الجويــة وشـارة الطيـــران- بكالوريوس الحاسبات والمعلومات في تخصص نظم معلومات الطيران "القسم العلمي"- بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال في تخصص إدارة الطيران والمطارات "القسم الأدبي"- شهادة طيار تجاري ورخصة طيار تجاري "معتمدة دوليًّا").

ويمنـح الخريـــج تخصص العلوم العسكرية الجوية القسم العلمي (بكالوريوس العلوم العسكريــة الجويــــة وشارة العلوم العسكرية الجوية- بكالوريوس الحاسبات والمعلومات في تخصص نظم معلومات الطيران- شهادة أساسيات مراقبة المطار " معتمدة دوليًّا").

رابعاً، كلية الدفاع الجوي:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة الرياضيات) فقط، والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي، بشرط أن يكون الطالب قد تحصل على 70% فأكثــر في مادتَي (الفيزياء والرياضيات).

وألا تزيد السن في 1/ 11/ 2024 م عـلى 21 سنة.

وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثر.

وتكون مدة الدراسة (4) سنوات دراسية (ميلادية).

ويمنح الخريج (بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي- بكالوريوس الهندسة في أحد تخصصات هندسة "الاتصالات/ الحاسبات/ الميكاترونيكس") بنظام الساعات المعتمدة.

خامساً، الكلية الفنية العسكرية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة الرياضيات) فقط، وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية (علمي) والشهادات المعادلة من القسم العلمي.

وألا تزيد السن في 1/11/ 2024 عـــــلى 21 سنـــــة.

وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 75% فأكثــر؛ بشرط حصول الطالب على 75% فأكثــر في مادتي (الفيزياء والرياضيات).

وتكون مدة الدراسة (5) سنوات دراسية (ميلادية).

ويمنح الخريج بكالوريوس الهندسة (بتخصصاتها) وشهادة إتمام الدراسة العسكرية.

سادساً، كلية الطب بالقوات المسلحة:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة العلوم) فقط، والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي.

وألا تزيد السن في 1/ 11/ 2024 م على 21 سنـــــة.

وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 87% فأكثــر.

وتكون مدة الدراسة (5) سنوات دراسية (ميلادية)، بالإضافة إلى (2) سنة امتياز.

ويمنح الخريج بكالوريوس الطب والجراحة وشهــادة إتمام الدراسة العسكرية، بالإضافة إلى شهادة إتمام فترة الامتياز وترخيص مزاولة المهنة "بعد إتمام عامَي الامتياز بنجاح".

سابعاً، الكلية العسكرية التكنولوجية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية (القسم العلمي)، وتقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام (ثلاث وخمس سنوات كطلاب منتظمين).

وتكون التخصصات تابعة للأقسام (الميكانيكية/ الكهربية).

وتقبل الحاصلين على شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام فقط/ وزارة الإنتاج الحربي، وطبقاً للشروط والتخصصات والشعب التي تُقبل بالكلية.

وتقبل الطلبة المقيدين في دراسات أعلى من الشهادات المذكورة (كليات الهندسة/ الجامعات التكنولوجية/ كليات التعليم الصناعي/ المعاهد الفنية الصناعية العليا) التابعة لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

بشرط أن تكون هذه الدراسات تُفيد دراستهم، مع ضرورة استيفاء شرط السن، وألا تزيد السن في 1/ 11/ 2024 م على (21) سنة للطلبة الحاصلين على ثانوية (عامة/ أزهرية/ صناعية ثلاث سنوات)، و (22) سنة للطلبة الحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات، والحاصلين على الكلية التكنولوجية المتوسطة المقيدين في الدراسات الأعلى .

وأن تكون النسبة المئوية لمجموع الثانوية العامــــــــة وما يعادلها 60% فأكثــر، والثانوية الصناعيـــة 80% فأكثـــر.

وتكون مدة الدراسة (4) سنوات دراسية (ميلادية).

ويمنح الخريج درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيــا؛ كل في تخصصه وشهــادة إتمام الدراسة العسكرية.

الشـروط الخاصـة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط محاربين

أولاً، الكلية الحربية:

التخصصات المطلوبة:

(تربية رياضية- تجارة- حقوق- زراعة- الإعـــــلام والصحافة- اقتصــاد وعلــوم سياسية- كلية خدمة اجتماعية- لغات "إنجليزى/ عبري/ روسي/ فرنسي/ صيني"، من كليات "آداب- تربية- ألسن- لغات وترجمة"- الآداب "إعــــلام- علــم نفــس- اجتماع"، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية).

الشروط الخاصة بالمؤهل:

التقديـــــــــــر: جيد فأعلى، وأن لا تزيد السن عند الالتحاق على (24) سنة في 1/11/2024م، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعي في عام 2024 أو 2023 فقط، وأن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية (2) عام دراسي (ميلادي).

ثانياً، الكلية البحرية:

التخصصات المطلوبة:

تخصصات الهندسة: الحاسب/ كهرباء قوى/ ميكانيكا قوى/ الاتصالات والإلكترونيات/ ميكاترونيكس/ هندسة بحرية (بناء سفن) خريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فقط/ الهندسة التطبيقية (تقنية النانو ).

الشروط الخاصة بمؤهل تخصصات الهندسة:

التقديـــــــــــر: مقبول فأعلى، أن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعي في عام 2024 أو 2023 فقط، وألا تزيد السن عند الالتحاق على (25 سنة) في 1/11/2024م، وأن تكون مدة الدراسة بالكلية البحرية (2) عام دراسي (ميلادي).

تخصصات المختلط: كلية العلوم تخصص (فيزياء/ حاسبات/ كيمياء/ فلك/ أرصاد جوية/ فضاء/ رياضيات/ بحار)، وكلية الحاسبات والمعلومات.

الشروط الخاصة بالمؤهل (تخصصات المختلط):

التقديـــــــــــر: جيد فأعلى، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعي في عام 2024 أو 2023 فقط، وألا تزيد السن عند الالتحاق على (24 سنة) في 1/11/2024م، وتكون مدة الدراسة بالكلية البحرية (2) عام دراسي (ميلادي).

ثالثاً، كلية الدفاع الجوي:

التخصصات المطلوبة: تخصصات الهندسة (الحاسب والنظم/ الاتصالات والإلكترونيات/ الميكاترونيكس).

الشروط الخاصة بالمؤهل:

التقديـــــــــــر: مقبول فأعلى، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعي في عام 2024 أو 2023 فقط، وألا تزيد السن عند الالتحاق على (25 سنة) في 1/11/2024م، وتكون مدة الدراسة بكلية الدفاع الجوي (2) عام دراسي (ميلادي).

إجراءات التقديم للالتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية:

يكون بدء تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على (الإنترنت)، وهو(www.tansiq.mod.gov.eg) اعتباراً من يوم الخميس الموافق18/ 07/ 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 15/09/ 2024، وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونيًّا؛ حيث يكون فتح باب التسجيل على الموقع طبقاً للآتي:

الثانوية العامة والدبلومات خريجو عام 2023م، بدءًا من يوم 18/7 وحتى 11/8/2024، وحملة المؤهلات العليا "المحاربون" بدءًا من 18/7 وحتى 15/9/2024، والثانوية العامة والدبلومات خريجي عام 2024م بدءًا من 12/8 وحتى 15/9/2024، وسيتم فتح باب التسجيل على الموقع بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بـ(72) ساعة، وستتم إتاحة التسجيل لطلبة الثانوية العامة (الدور الثاني) على موقع التنسيق للكليات والمعاهد العسكرية بعد ظهور نتيجة الدور الثاني بـ(72) ساعة.

وسيتم فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة، اعتباراً من يــــــــوم السبت الموافـــــــــــق 27/ 07/ 2024م، وحتى يــــــوم الخميـــس الموافــق 19/09/2024م، مع مراعاة توقيت السحب للطلبة الحاصلين على الثانوية عام 2023 أو عام 2024، ويتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف، وسيتم تصحيح واعتماد النتيجة ثم إرسال رسالة نصية إلى الناجحين والراسبين أيضاً.

الشروط العامة للقبول

أن يكون الطالب مصري الجنسية، ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية (عن غير طريق التجنس/ وألا يكون الطالب أو أبواه مكتسبين جنسيات أخرى).

وأن يكون الطالب حاصلاً على شهادة (الثانوية العامة أو ما يعادلها/ شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات/ المؤهل الجامعي) بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام 2024 وعام 2023.

وأن يكون الطالب مُقيداً بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية في حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2023.

وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون الطالب حَسن السير والسلوك.

وأن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية، وألا يكون الطالب قد استقال أو فُصل تأديبيًّا من أي (كلية- معهد- مدرسة) عسكرية/ مدنية.

وألا يكون الطالب قد أُعفى من الخدمة العسكرية؛ لعدم اللياقة الطبية، وألا يقل الطول عن (170 سم) لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية والتي يسمح بها حتى (158سم) كحــد أدنـــى، وأن يكون الطالب لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العام للقوات المسلحة، ولا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب في نفس الدفعــة المتقدمــة خلال العام حالة عدم لياقته الطبية.

وأن يجتاز الطالب بنجاح اختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الاختبار في نفس الدفعة المُتقدمة خلال العام، حالة عدم اجتيازه الاختبار.

وأن يؤدي الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع (7.5 متر)/ دون تردد ومن أول مرة في زمن لا يزيد على ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز، وأن يجتاز الطالب الاختبارات الآتية: (الاختبارات النفسية المختلفة- اختبار المعلومات العامة- الاختبار التفضيلي "اللغة الإنجليزية- الحاسب الآلي- الرياضيات- الفيزياء- الكيمياء- الأحياء" طبقاً للكلية المرشح لها- الاختبارات الطبية المتقدمة، والتي تشمل "التحاليل التخصصية المتقدمة"- الاختبار الشخصي "كشف الهيئة"، وفقاً لتقييم لجنة الاختبار)، ويُحسـب المجمـوع للثانويـة الأزهريـة والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع.

وأن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقديم، مع التأكيد أن تكون المستندات/ البيانات المُدرجة في أوراق القَبول والتي تم على أساسها قبول الطالب، صحيحة طوال فترة وجود الطالب بالكلية.

وأن يكون الطالب حاصلاً على المؤهل من الجامعات الحكومية/ الخاصة فقط وليس (المعاهد العليا أو الأكاديميات).

ويلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية/ الخاصة بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمُتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعي.

ويُسمح للضباط الاحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة التقدم بنفس الشروط والضوابط، ويشترط إجادة السباحة كشرط أساسي لاختبارات الكلية البحرية.

بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان استخراجها موجودة على الصفحة الرسمية، لموقع مكتب تنسيق.

القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على (الإنترنت) وهوwww.tansiq.mod.gov.eg ، ويجب على الطالب وولي أمره السعي لإحضار هذه الأوراق من الآن؛ نظراً لأن استخراجها يستغرق وقتاً طويلاً يؤدي إلى تأخير إجراءات القبول.

ولمتابعة التفاصيل عبر الفيديو التالي: