إنقاذ 77 شخصًا من الغرق.. ماذا حدث فى رأس البر بعد حالة المد في البحر المتوسط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامى محمود:

حالة من الاستنفار بين مسئولي الوحدة المحلية بمدينة رأس البر والجهاز التنفيذي بمحافظة دمياط، بعد حالة المد التي شهدها شاطئ المدينة مساء أول أمس تسببت فى خروج المياة عدة أمتار حتى امتدت إلى المنازل المطلة على الشاطئ، وسط تحذيرات عدة من نزول المواطنين، إلا أن المصيف شهد توافد الآلاف وتمكنت قوات الإنقاذ من إنقاذ 77 شخصًا من الغرق.

وقال المحاسب وليد الشهاوي، رئيس مدينة رأس البر، إن المدينة تشهد تزايد إقبال المصطافين والرواد هربًا من ارتفاع درجات الحرارة رغم ارتفاع الأمواج.

وأضاف الشهاوي، أن العمل يجري من أول ضوء لآخر ضوء وسط استعدادات مكثفة للوحدة وتكثيف الخدمات الشاطئية من خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات والأبراج وفرق الإنقاذ ونظافة.

وأشار رئيس المدينة، أنه جرى تسليم عدد ١١٥ طفلا تائها إلى ذويهم وإنقاذ عدد ٧٧ حالة من الغرق، وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير، في إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع المناطق بالمدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين و رواد رأس البر.