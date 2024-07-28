شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف على انتخابات مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

شهدت انتخابات صندوق التكافل بنقابة الصحفيين، إقبالا كثيفا من قبل الناخبين على صناديق التصويت، لانتخاب 6 مرشحين.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساءً، مع إمكانية المد في حالة زيادة عدد الناخبين، وذلك بعد التوافق بين المرشحين.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات صندوق تكافل الصحفيين الكشوف النهائية للمرشحين على عضوية مجلس إدارة صندوق التكافل، وذلك بعد غلق باب الطعون والتنازلات، على أن تجرى الانتخابات يوم الاحد الموافق 28-7-2024 بمبنى النقابة، وبلغ عدد المرشحين 16 زميلا وزميلة.