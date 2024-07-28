نائب رئيس حزب المؤتمر: "إيد واحدة" مبادرة وطنية تعزز التعاون بين المصريين

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قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن مبادرة حملة "إيد واحدة" والتي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة حياة كريمة، والهلال الأحمر المصري لمساعدة 1.5 مليون أسرة، مبادرة وطنية عظيمة وتعزز روح التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع المصري وهي دعوة صادقة للعمل الجماعي من أجل تحقيق أهداف مشتركة تسهم في تحسين حياة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجا وتأكيد علي أن تحقيق العدالة الاجتماعية هي أولوية رئيسية على أجندة العمل الوطني بتوجيهات الرئيس السيسي.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى مبادرة "إيد واحدة" تعكس التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة والمنظمات الأهلية والمدنية، مع وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، في إطار واحد لدعم الفئات البسيطة وغير القادرين مؤكدا أن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد طفرة غير مسبوقة بفضل توجيهات الرئيس السيسي حيث نجح التحالف الوطني على مدار العامين الماضيين، في التواجد في كل ربوع الجمهورية، وتقديم الدعم اللازم لملايين من المصريين دون تمييز ووصول الدعم لمستحقيه .

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن حملة "إيد واحدة" جاءت استجابة لتحديات العصر الحالي، حيث نحتاج إلى تضافر الجهود لمواجهة الأزمات الاقتصادية والتحديات الاجتماعية كما أنها تعكس القيم الأساسية للمجتمع المصري التي تتمثل في العطاء والتضامن والتكافل لافتا إلى إن مشاركة المواطنين في هذه الحملة تعكس حسهم الوطني ومسؤوليتهم تجاه مجتمعهم خاصة وأن التحديات التي نواجهها اليوم لا يمكن أن تحل إلا بتكاتف الجهود والعمل الجماعي.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن المبادرات مثل حياة كريمة وحملة "إيد واحدة" تساهم في تعزيز الروح الوطنية وتؤكد أن الشعب المصري قادر على التغلب على الصعاب بالعمل المشترك والتعاون المثمر مؤكدا علي أنه يجب أن تكون هناك شراكة حقيقية بين جميع القطاعات لدعم هذه المبادرة لضمان تحقيق أهدافها ويمكن للمؤسسات الحكومية توفير الدعم اللوجستي والمادي، بينما يمكن للمنظمات غير الحكومية تنظيم الفعاليات والمبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف الحملة."

وأعرب نائب رئيس حزب المؤتمر عن أمله في أن تكون حملة "إيد واحدة" بداية لمزيد من المبادرات الوطنية التي تسهم في تعزيز وحدة المجتمع المصري وتحقيق التنمية المستدامة. ويؤكد: علينا جميعاً أن نكون يدا واحدة في مواجهة التحديات