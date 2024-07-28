شكرا لقرائتكم خبر عن جهود التحالف الوطنى ترجمة حقيقية لمواثيق حقوق الإنسان.. تعرف كيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تدشين التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تأكيد على التزام مصر بالمواثيق والضوابط الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان بما تشمل عليه من حقوق ثقافية واجتماعية، فقد لعب هذا الكيان دور بارز في دعم الأسرة المصرية على كافة المستويات، فقد بات قوة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية؛ لتشمل كافة المستحقين دون تمييز بناءا على معايير عادلة تكفل وصول الدعم لكل أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا.

ونجح التحالف الوطني في أن يكون أحد أهم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى أطلقتها الدولة المصرية فى سبتمبر 2021، والتى تعمل على تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية للمواطن المصرى فى ظل قناعة الدولة المصرية أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هى عملية مستمرة وتراكمية تظهر نتائجها على المدى الطويل، من خلال خطة عمل تحتوى على عدد من المبادرات والمشروعات التى ينفذها التحالف الوطنى.

وأصبحت جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمثابة نموذج رائد وناجح ودعم كبير لجهود جميع مؤسسات الدولة فى تطبيق سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية فى أروع صوره.