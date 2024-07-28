نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركية عن مسؤولين عرب وأوروبيين، بان "مسؤولين أميركيين تبادلوا رسائل مع إيران لتهدئة التوتر في المنطقة". كما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين عرب وأوروبيين، بان الأطراف غير مهتمة بتوسيع الصراع لكن احتمالات حدوث خطأ مرتفعة، واوضحوا بان "مسؤولين أميركيين تواصلوا مع نظرائهم في إسرائيل ولبنان لتهدئة التوتر".

كانت هذه تفاصيل خبر وول ستريت جورنال عن مسؤولين عرب وأوروبيين: مسؤولون أميركيون تبادلوا رسائل مع إيران لتهدئة التوتر في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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