افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان غارة معادية على بلدة شيحين استهدفت احد منازل البلدة وعلى الفور تحركت سيارات الاسعاف ومعلومات عن سقوط اصابات. واشار الى قصف مدفعي استهدف اطراف بلدة ميس الجبل.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اصابات بغارة اسرائيلية على شيحين وقصف مدفعي على اطراف ميس الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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