أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‌‏يوم الأحد 28-07-2024، تموضعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة، بالأسلحة المناسبة ‌‏وأصابوه إصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقه وإصابة من فيه".‏ ‏

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا تموضعًا لجنود العدو بمستعمرة المنارة وأصبناه إصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقه وإصابة من فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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