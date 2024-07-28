اشار النائب السابق سيزار المعلوف الى انه "اذا اقدم المغامر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "رئيس حكومة الحيوانات البشرية" على شن هجوم كبير على لبنان مما توعد بدعم من الكونغرس الاميركي، وبعد نفي حزب الله اي دور له بمجزرة مجدل شمس المدانة من قبلنا كون الضحايا مدنيين واطفال، ولكن من الواضح ان من ارتكب هذة المجزرة هو العدو الصهيوني لكي يبتز اميركا اكثر. حينها سنقول: عندها سنكون الى جانب الدولة اللبنانية والمقاومة، لانه "حين يكون المستهدف الوطن يصبح الحياد خيانة والصمت تواطؤا".

كانت هذه تفاصيل خبر سيزار المعلوف: اذا اقدم نتانياهو على شن هجوم كبير على لبنان سنكون الى جانب الدولة اللبنانية والمقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.