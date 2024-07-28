نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين عرب وأوروبيين، أن "مسؤولون أميركيين تواصلوا مع نظرائهم في إسرائيل ولبنان لتهدئة التوتر، وتبادلوا رسائل مع إيران لتهدئة التوتر في المنطقة".
وذكرت الصحيفة، أن "الأطراف غير مهتمة بتوسيع الصراع لكن احتمالات حدوث خطأ مرتفعة".
كانت هذه تفاصيل خبر "وول ستريت جورنال": مسؤولون أميركيون تبادلوا رسائل مع إسرائيل ولبنان للتهدئة لكن احتمالات حدوث خطأ مرتفعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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