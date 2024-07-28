"وول ستريت جورنال": مسؤولون أميركيون تبادلوا رسائل مع إسرائيل ولبنان للتهدئة لكن احتمالات حدوث خطأ مرتفعة

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين عرب وأوروبيين، أن "مسؤولون أميركيين تواصلوا مع نظرائهم في إسرائيل ولبنان لتهدئة التوتر، وتبادلوا رسائل مع إيران لتهدئة التوتر في المنطقة".

وذكرت الصحيفة، أن "الأطراف غير مهتمة بتوسيع الصراع لكن احتمالات حدوث خطأ مرتفعة".