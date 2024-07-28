"سبأ": الخطوط اليمنية تستأنف الرحلات المدنية إلى القاهرة والهند عبر مطار صنعاء

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن "الخطوط الجوية اليمنية أعلنت في بيان اليوم الأحد أنها ستستأنف الرحلات الجوية المدنية إلى القاهرة والهند عبر مطار صنعاء الدولي ابتداء من مساء اليوم".

وأوضح بيان الخطوط الجوية اليمنية، أنه "تمت جدولة تشغيل الرحلات من صنعاء إلى القاهرة والعودة بواقع رحلة يوميا، وأن وجهة صنعاء الهند والعودة تمت جدولتها بواقع رحلتين في الأسبوع".

كما أشار إلى أن "فتح وجهتي القاهرة والهند جاء تنفيذا لاتفاق تم بين صنعاء والرياض في الآونة الأخيرة".

وكانت الرحلات الجوية بين صنعاء والقاهرة قد توقفت منذ أواخر عام 2016.