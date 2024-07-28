شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا وألمانيا والأردن.. دول تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان والان نبدء بالتفاصيل

تحذيرات دولية

الدمام - شريف احمد - شددت الولايات المتحدة تحذيراتها لمواطنيها من السفر إلى لبنان، في ظل مخاوف من تحول الصراع بين حزب الله ودولة الاحتلال الإسرائيلي إلى حرب شاملة.وطالبت السفارة الأميركية في بيروت رعاياها بـ"إعادة النظر بشدة في السفر إلى لبنان"، في حين أن البيئة الأمنية "لا تزال معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة".يأتي ذلك في الوقت الذي يتم فيه نقل بعض الأصول البحرية الأميركية إلى أماكن أقرب إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي ولبنان من أجل عمليات إجلاء محتملة بمساعدة عسكرية للأمريكيين في حال اشتدت المعارك، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نقلا عن مسؤولين دفاعيين أميركيين سابقين وحاليين.وحذرت الأردن، الجمعة، مواطنيها من السفر إلى لبنان، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية في منشور على منتصة إكس.وكتبت الوزارة: في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، وحرصاً على سلامة المواطنين الأردنيين في الخارج، تهيب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمواطنين الأردنيين تجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة في الوقت الراهن، وتؤكد على ما ورد في البيان الذي أصدرته بتاريخ ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٣، بخصوص السفر إلى لبنان، استناداً إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان في حينه.كما دعت ألمانيا وهولندا أيضا مواطنيهما إلى مغادرة لبنان، وسط تصاعد التوترات بين حزب الله اللبناني والاحتلال الإسرائيلل ، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب.