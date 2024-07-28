وزيرا خارجية أمريكا واليابان يؤكدان أهمية الحفاظ على الاستقرار عبر مضيق تايوان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيرته اليابانية يوكو كاميكاوا أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وفي بحر الصين الجنوبي.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته، اليوم الأحد أن هذه التأكيدات جاءت خلال لقائهما في عاصمة اليابان، طوكيو، على هامش اللجنة الاستشارية الأمنية الأمريكية - اليابانية لعام 2024، أو المحادثات الأمنية المعروفة أيضاً باسم «2+2».

وناقش الوزيران التطورات الأخيرة في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ.

وتبادلا كذلك وجهات النظر حول التحالف بين الولايات المتحدة واليابان ودوره كحجر الزاوية للأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما تعهدا بمواصلة التقدم في الالتزامات الأمنية المعلنة خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الرسمية إلى واشنطن العاصمة أبريل الماضي.

وشكر بلينكن، نظيرته اليابانية كاميكاوا على قيادتها في مجال المرأة والسلام والأمن، وناقشا سبل مواصلة التعاون بشأن المرأة والسلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم.