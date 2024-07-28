الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدتى بروجريس ويفجينوفكا بدونيتسك الشعبية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن أن القوات الروسية حررت بلدتي بروجريس ويفجينوفكا بدونيتسك الشعبية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء (سبوتنيك): "قامت وحدات من قوات مجموعة المركز بتحرير بلدتي بروجريس ويفجينوفكا التابعتين لدونيتسك الشعبية، كما استهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات الروسية نحو 385 عسكريًا، و5 مركبات، وعددًا من المدافع، ومحطة رادار مضادة للبطارية من طراز "أن/تي بي كيو-50".

وتابع البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة الشرق الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية، في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيا".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو140 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113"، و5 سيارات، وعدد من المدافع، كما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضح البيان أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" استهدفت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق في مقاطعة زابوروجيه، وفي مقاطعة خيرسون.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو100 جندي، وعدد من المدافع، كما تم تدمير مستودع ذخيرة.

وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 5 صواريخ من طراز "هيمارس"، وقنبلتين موجهتين من طراز "هارم"، و34 طائرة من دون طيار.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل نحو 1930 عسكريًا أوكرانيًا، في مناطق متفرقة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت "الدفاع الروسية" إلى أن وحدات من قوات الشمال "سيفير" تصدت لهجومين مضادين في مقاطعة خاركوف خلال يوم واحد، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 205 عسكريين، مضيفة أن وحدات من قوات الغرب "زاباد" قامت بصد الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، وخسائر القوات الأوكرانية تصل إلى 540 عسكريًا".

وتابع البيان "أن وحدات مجموعة القوات الجنوبية "يوج" تصدت لهجوم أوكراني، وبلغت خسائر العدو 560 فردًا، لافتة في الوقت ذاته إلى أن وحدات من مجموعة المركز "تسينتر" تصدت لثلاث هجمات مضادة، وخسرت أوكرانيا نحو 385 جنديًا في يوم واحد.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة قوات الشرق "فوستوك" قامت بتحسين الوضع على طول الحافة الأمامية، وفقدت القوات الأوكرانية نحو 140 جنديًا.

كما هزمت قوات "دنيبر" عناصر من القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وبلغت خسائر كييف 100 جندي".